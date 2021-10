Cittadella-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cittadella ospita il Parma nella 10ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CITTADELLA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Cittadella di Edoardo Gorini sfida in casa il Parma di Enzo Maresca nella 10ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. Entrambe le squadre hanno finora deluso le attese: i veneti sono dodicesimi in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, i ducali occupano addirittura la 15ª posizione, con un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 4 precedenti in Serie B, i granata non hanno mai vinto: il bilancio registra infatti 2 pareggi e 2 affermazioni gialloblù. Il Cittadella, tuttavia, non ha subito goal in 7 delle ultime 11 partite (64%) giocate al Tombolato in campionato, tolti i playoff, statistica che rappresenta un primato fra le squadre del torneo.

I granata sono reduci da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i gialloblù hanno raccolto 3 pareggi e una sconfitta nelle precedenti 4 gare.

Orji Okwonkwo è il bomber del Cittadella con 5 reti realizzate, mentre Franco Vazquez è il giocatore più prolifico del Parma nonché l'unico giocatore del campionato ad aver segnato di destro, di sinistro e di testa. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-PARMA

Cittadella-Parma si disputerà la sera di giovedì 28 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, in provincia di Padova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 5ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto alle ore 20.30.

Per i tifosi esistono diverse opzioni per vedere in tv Cittadella-Parma. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle moderne smart tv compatibili, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

Su Sky, invece, Cittadella-Parma sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live la sfida Cittadella-Parma sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Per gli utenti DAZN, inoltre, al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili anche in modalità on demand.

Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Grazie ai lettori potranno seguire il big match di Serie B. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Gori potrebbe affidarsi a livello tattico al 4-3-1-2. Davanti tandem offensivo composto da Okwonkwo e Baldini, con Tounkara pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. Alle loro spalle sulla trequarti potrebbe agire Antonucci. A centrocampo Pavan è squalificato: gioca Danzi. Vita e Branca saranno le due mezzali. In difesa, davanti al portiere Kastrati, Cassandro ed Amedeo Benedetti agiranno da terzini, con Perticone e Adorni a comporre la coppia centrale.

Maresca risponderà schierando i gialloblù con il 4-3-3. Nel tridente d'attacco Man e Mihaila dovrebbero agire da esterni offensivi ai lati di Tutino. In mediana la regia sarà affidata a Schiattarella, con Franco Vazquez e Brunetta mezzali. In porta agirà capitan Buffon, mentre la difesa vedrà Osorio e Cobbaut coppia centrale e Danilo e Woyo Coulibaly agire da esterni bassi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, A. Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini.

PARMA (4-3-3): Buffon; Danilo, Osorio, Cobbaut, W. Coulibaly; F. Vazquez, Schiattarella, Brunetta; Man, Tutino, Mihaila.