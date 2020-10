Cittadella-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cittadella e Monza a confronto per il sesto turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

CITTADELLA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Monza

-Monza Data: 31 ottobre 2020

31 ottobre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : -

Streaming: DAZN

Arrivano alla gara del sesto turno con umori diversi, Cittadella e Monza. Ancora una volta la formazione veneta si trova nelle posizioni di testa, decisa a provare ad arrivare in per la prima volta. Quella lombarda, invece, non è partita benissimo in questa nuova B.

Segui Cittadella-Monza in diretta streaming su DAZN

Sia Cittadella che Monza hanno una gara in meno, da recuperare prossimamente: per i padroni di casa la possibilità di prendersi la testa della classifica, mentre gli ospiti vogliono allontanarsi dalla zona calda e provare a conquistare il primo successo dopo tre pareggi in quattro gare.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Cittadella e Monza non si affrontano in campionato dal 2007/2008: si trattava della Serie C, girone A, con doppia vittoria del team biancorosso, 1-0 in trasferta e 3-1 in casa.

In questa pagina tutte le informazioni su Cittadellla-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-MONZA

La gara tra Cittadella e Monza si giocherà sabato 31 ottobre 2020 alle ore 14: appuntamento al Tombolato di Cittadella.

La sfida Cittadella-Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori se collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Sarà possibile vedere Cittadella-Monza in diretta streaming mediante DAZN anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Perticone, Camigliano, Benedetti; Proia, Iori, Gargiulo; D’Urso; Tavernelli, Ogunseye

MONZA (4-3-1-2): Sommariva; Donati, Paletta, Bellusci, Lepore; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng; Finotto, Mota