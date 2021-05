Cittadella-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cittadella e Monza si sfidano della semifinale d’andata dei playoff di B: le formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

CITTADELLA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Monza

Cittadella-Monza Data: 17 maggio 2021

17 maggio 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Quattro squadre per un unico posto: quello che vale la promozione in Serie A. Il campionato di Serie B si spinge fino alle semifinali dei playoff e ad aprire ufficialmente le danze saranno Cittadella e Monza.

Gli uomini di Venturato sono arrivati a questo punto del torneo dopo aver chiuso al sesto posto la regular season e aver superato nel primo turno dei playoff il Brescia. Tra le mura amiche del Tombolato, la sfida con le Rondinelle si è chiusa sull’1-0 ed è stata decisa da una rete realizzata da Proia al 39’.

Il Monza invece inizierà proprio contro il Cittadella il suo cammino nei playoff. La compagine brianzola, che fino all’ultima giornata ha conteso alla Salernitana quel secondo posto in classifica che valeva la seconda promozione diretta in Serie A, avendo concluso la regular season in terza posizione si è guadagnata, al pari del Lecce quarto, il diritto di partire direttamente dalle semifinali.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero dodici tra le due squadre in tutte le competizioni. Il bilancio complessivo sorride al Monza in virtù delle sette vittorie ottenute, a fronte di due pareggi e due successi del Cittadella.

Nel corso della regular season di Serie B, le due squadre si sono sfidate nel 6° e nel 25° turno. Nella prima occasione, era il 31 ottobre 2020 ad imporsi al Tombolato sono stati i brianzoli per 2-1 grazie alle reti Boateng e Gytkjaer, nella seconda, era il 27 febbraio 2021, la gara si è invece chiusa sullo 0-0.

Le semifinali dei playoff di Serie B prevedono gare di andata e ritorno. In caso di parità complessiva, a guadagnarsi la finale sarà la compagine che meglio si è piazzata in classifica.

La sfida di ritorno si giocherà giovedì 20 maggio.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Cittadella-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-MONZA

La semifinale d’andata dei playoff di Serie B che vedrà opposte Cittadella e Monza si giocherà lunedì 17 maggio 2021 allo stadio Piercesare Tombolato, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine granata. Il calcio di avvio del match è stato programmato alle ore 18.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta ed esclusiva Cittadella-Monza. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con l’app o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti con abbonamento Sky potranno seguire la sfida in tv attraverso l’apposita app presente sul decoder Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Cittadella-Monza sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc e notebook o ancora tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo si potrà usufruire dell’app compatibile con i sistemi iOS ed Android.

Venturato si affiderà ad un 4-3-1-2 nel quale il vertice basso del rombo di centrocampo dovrebbe essere Iori, mentre Vita agirebbe più avanti in veste di trequartista alle spalle del duo d’attacco che potrebbe essere composto da Tsadjaout e Beretta.

Probabile 3-5-2 per Cristian Brocchi, che in difesa dovrà certamente rinunciare allo squalificato Bellusci. Sampirisi e Carlos Augusto presidieranno gli esterni, mentre in attacco potrebbe esserci Mario Balotelli dal 1’ al fianco di Boateng.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjaout, Beretta.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Boateng, Balotelli.