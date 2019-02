Cittadella-Lecce: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cittadella ospita il Lecce nella 25ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cittadella di Roberto Venturato ospita il Lecce di Fabio Liverani nella 25ª giornata del campionato di Serie B . I veneti sono al 10° posto in classifica con 30 punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, mentre i salentini occupano il 4° posto assieme al Pescara a quota 38 punti, con un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Cittadella-Lecce su DAZN

Fra i granata la punta Mattia Finotto è il miglior marcatore con 5 reti in 19 presenze, mentre Simone Palombi e Andrea La Mantia sono i giocatori più prolifici dei giallorossi con 8 reti a testa. Il Cittadella è reduce da un periodo negativo, e ha rimediato 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, mentre il Lecce ha collezionato 2 pareggi di fila e un successo nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CITTADELLA-LECCE

Cittadella-Lecce è in programma sabato 23 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Sarà il 4° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Cittadella-Lecce sono acquistabili online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CITTADELLA-LECCE IN TV E STREAMING

La partita Cittadella-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi : sulle smart tv abilitate, scaricando l'app su pc, tablet e smartphone, oppure collegando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox One, o, ancora, attraverso dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire Stick.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara integrale o soltanto gli highlights, comodamente quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-LECCE

CITTADELLA (4-3-3): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Settembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco; La Mantia, Palombi.