Cittadella-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida dal sapore di playoff in Serie B tra Cittadella e Lecce: tutto sulle formazioni e le indicazioni sulla diretta tv e streaming.

CITTADELLA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Lecce

Cittadella-Lecce Data: 25 settembre 2021

25 settembre 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport (253 del satellite, 484 del digitale terrestre), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

​Archiviato il turno infrasettimanale, per le squadre di Serie B è già tempo di tornare in campo per la sesta giornata: uno dei match più interessanti è sicuramente quello tra Cittadella e Lecce.

Guarda Cittadella-Lecce su DAZN. Attiva ora

Umori opposti per le due formazioni: veneti battuti nettamente per 4-1 dal Benevento martedì pomeriggio, per i salentini invece è arrivata la seconda vittoria consecutiva con un bel tris rifilato al Crotone all'Ezio Scida.

I ragazzi di mister Baroni hanno saputo rialzarsi dopo un inizio complicato, in cui la qualità delle prestazioni e i risultati ottenuti non coincidevano: ora sono otto i punti in classifica, uno in meno proprio rispetto al Cittadella.

Vincere, dunque, significherebbe per entrambe fare un balzo in avanti significativo, e rafforzerebbe la candidatura ad un campionato di vertice con l'obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Cittadella-Lecce: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-LECCE

Cittadella-Lecce si giocherà sabato 25 settembre 2021 allo stadio 'Piercesare Tombolato' di Cittadella. Calcio d'inizio fissato alle ore 14.

La sfida tra Cittadella e Lecce potrà essere seguita su smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche attraverso dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oltre che con console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Cittadella-Lecce sarà visibile anche su Sky al canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

L'altra opzione è rappresentata da Helbiz Live, la cui app è disponibile per le smart tv.

Lo streaming di Cittadella-Lecce sarà possibile grazie a DAZN in due modi: collegandosi da pc al sito ufficiale dove, inserendo le credenziali, si accederà al catalogo degli eventi; attraverso l'applicazione dedicata per smartphone e tablet, disponibile per sistemi operativi iOS e Android.

Le alternative sono Sky Go (servizio riservato agli abbonati Sky), NOW e Helbiz Live.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, Donnarumma; D'Urso, Pavan, Branca; Baldini; Tounkara, Okwonkwo. All. Gorini

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia, Lucioni, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni