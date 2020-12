Cittadella-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cittadella ospita il Lecce nel big match della 16ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CITTADELLA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: Mercoledì 30 dicembre 2020

Mercoledì 30 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Cittadella di Roberto Venturato affronta in casa il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 16ª giornata del campionato di Serie B. I veneti sono terzi in classifica con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, e devono recuperare 2 gare, i salentini si trovano in 6ª posizione a quota 24 con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 3 k.o.

Nei 4 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, il Lecce non ha mai battuto il Cittadella: il bilancio è infatti di 3 vittorie per i granata e un pareggio.

Il Cittadella è reduce da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate, mentre i giallorossi pugliesi hanno collezionato un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria.

Mario Gargiulo è il miglior marcatore dei granata con 6 goal all'attivo, mentre Massimo Coda è il bomber del Lecce con 8 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-LECCE

Cittadella-Lecce si disputerà il pomeriggio di mercoledì 30 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 15.00.

La sfida Cittadella-Lecce sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno seguire la partita anche grazie alla app presente sul decoder SkyQ. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Sarà possibile, attraverso DAZN, vedere Cittadella-Lecce in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Situazione totalmente da decifrare in casa Cittadella per mister Venturato dopo il rinvio della gara contro il e i tanti casi di positività al Coronavirus nella rosa non resi noti. Contagi permettendo, fra i pali potrebbe agire Kastrati. Davanti a lui Perticone e Adorni si candidano a comporre la coppia centrale difensiva, mentre Vita e Daniele Donnarumma ricoprirebbero il ruolo di terzini. A centrocampo, Gargiulo e Branca potrebbero giocare da mezzali ai lati del playmaker Iori. Nel tridente d'attacco Tsadjout sarebbe confermato da centravanti, con D'Urso e Ogunseye esterni offensivi.

Corini si affiderà al consueto 4-3-1-2. Davanti tandem composto dal bomber Coda e da Stepinski, supportati sulla trequarti da capitan Mancosu. A centrocampo il regista sarà il greco Tachtsidis, mentre Paganini ed Henderson potrebbero riprendersi una maglia da titolare come mezzali. Se così fosse Majer partirebbe dalla panchina. In porta giocherà Gabriel. Difesa a quattro composta dai terzini Adjapong e Zuta e dai due centrali, Lucioni e Meccariello.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Adorni, D. Donnarumma; Gargiulo, Iori, Branca; D’Urso, Tsadjout, Ogunseye.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.