Cittadella-Frosinone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partono i playoff di Serie B con la sfida tra Cittadella e Frosinone: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

CITTADELLA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 5 agosto 2020

5 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Si è conclusa la stagione regolare della Serie B che ha visto la promozione diretta di e : ora spazio ai playoff che decreteranno chi sarà l'ultima squadra ad esultare per l'accesso nella massima categoria.

Si parte con il turno preliminare che, oltre a Chievo-Empoli, offre anche l'incrocio tra Cittadella e Frosinone: veneti che hanno chiuso al quinto posto dopo 38 giornate, i ciociari invece hanno strappato il pass tramite l'ottava piazza. La vincente affronterà il Pordenone al turno successivo.

Due i precedenti stagionali tra queste due squadre: 0-0 al 'Tombolato' nel match giocato il 3 novembre, successo esterno per 0-2 del Cittadella allo 'Stirpe' lo scorso 26 giugno.

Come da regolamento dei playoff di Serie B, la sfida si giocherà sul campo del Cittadella meglio posizionato al termine del campionato: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi di supplementari e, qualora il risultato dovesse resistere sul pari, a superare il turno sarebbe la squadra allenata da Roberto Venturato.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Cittadella-Frosinone: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-FROSINONE

Cittadella-Frosinone si giocherà mercoledì 5 agosto 2020 allo 'Stadio Piercesare Tombolato' di Cittadella. Fischio d'inizio alle ore 21.

Cittadella-Frosinone sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Si potrà godere della visione dell'evento grazie ad una smart tv e all'applicazione apposita, oppure collegando il televisore ad Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa si potrà scaricare l'app direttamente da una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La sfida tra Cittadella e Frosinone sarà visibile in tramite l'app di DAZN scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet. Sarà possibile anche collegarsi al sito ufficiale direttamente dal pc, inserendo le proprie credenziali per poi selezionare l'evento desiderato.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal non vi perderete nessun aggiornamento su Cittadella-Frosinone: diretta testuale a partire dal pre-partita con le formazioni ufficiali e il racconto dettagliato della gara minuto per minuto.

Venturato non rinuncia al bomber Diaw, supportato sulla trequarti da Rosafio e Vita. D'Urso, Branca e Proia a centrocampo. Retroguardia composta da Mora e Benedetti sulla linea dei terzini, Adorni e Frare in mezzo a protezione della porta di Paleari.

Difesa a tre per Nesta: dietro spazio a Szyminski, Brighenti e Ariaudo. Mediana guidata dal regista Rohden con Haas e Maiello interni e Salvi e D'Elia esterni. Tandem d'attacco formato da Dionisi e Novakovich.

CITTADELLA (4-3-2-1): Paleari; Mora, Adorni, Frare, Benedetti; D'Urso, Branca, Proia; Rosafio, Vita; Diaw.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Brighenti, Ariaudo; Salvi, Haas, Rohden, Maiello, D'Elia; Dionisi, Novakovich.