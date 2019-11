Cittadella-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cittadella sfida il Frosinone nell'11ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato sfida il di Alessandro Nesta per l'11ª giornata del campionato di Serie B. I veneti sono ottavi in classifica con il a quota 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, i ciociari sono risaliti al 12° posto con e Pisa e hanno collezionato finora 13 punti, con un cammino di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 12 precedenti fra le due formazioni in Serie B, il Cittadella non ha mai vinto: 6 sono infatti i successi dei laziali e sempre 6 i pareggi. I granata sono reduci da 2 vittorie, inclusa quella dell'ultimo turno contro il , un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare, mentre il Frosinone ha ottenuto 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, compresa la più recente per 3-0 sul Trapani.

L'attaccante Davide Diaw è il bomber dei granata con 5 reti all'attivo, stesso bottino realizzativo di Camillo Ciano, bomber dei giallazzurri e autore di una tripletta nell'ultimo match infrasettimanale con i siciliani. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CITTADELLA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Frosinone

Cittadella-Frosinone Data: 3 novembre 2019

3 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CITTADELLA-FROSINONE

Cittadella-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. La partita, che sarà arbitrata dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, sarà la 13ª in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta il match Cittadella-Frosinone. Quest'ultimo sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zanon.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Cittadella-Frosinone in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Venturato dovrà rinunciare agli squalificati Benedetti in difesa e Proia a centrocampo. La linea a quattro davanti al portiere Paleari vedrà dunque Mora e Ghiringhelli terzini, con Perticone e Adorni a comporre la coppia centrale. In mediana Bussaglia e Branca saranno le due mezzali ai lati del regista Iori. Davanti Luppi sosterrà sulla trequarti il tandem d'attacco composto dal bomber Diaw e dallo sloveno Celar.

Nesta perde per squalifica Brighenti in difesa e dovrebbe sostituirlo con l'innesto nella linea a tre, che sarà pertanto composta interamente da ex giocatori del , dello sloveno Krajnc accanto a Capuano e ad Ariaudo. A centrocampo Paganini e Beghetto dovrebbero presidiare le due fasce, mentre Maiello sarà confermato come playmaker e ai suoi lati agiranno da interni Rohden e Haas. Confermatissimo il tandem d'attacco composto da Ciano e Dionisi, che ha fatto molto bene nelle ultime giornate.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Ghiringhelli; Bussaglia, Iori, Branca; Luppi; Diaw, Celar.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi.