Il Cittadella ospita il Crotone nella 2ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CITTADELLA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Cittadella di Edoardo Gorini ospita il Crotone di Francesco Modesto nella 2ª giornata del campionato di Serie B. Nell'esordio nel torneo i veneti hanno superato di misura Vicenza nel derby (1-0), mentre i calabresi hanno pareggiato 2-2 in casa contro il neopromosso Como.

Le due squadre si sono affrontate 20 volte nel torneo cadetto, con una prevalenza di pareggi, 8, a fronte di 7 vittorie del Cittadella e di 6 successi dei pitagorici. In 6 dei 10 precedenti casalinghi disputati in casa, i veneti hanno mantenuto la porta inviolata.

Il fantasista dei veneti, Enrico Baldini, è il calciatore che nella prima giornata ha mandato più volte un compagno di squadra al tiro, mentre Junior Messias ha firmato la sua unica doppietta in Serie B nel luglio 2020 proprio contro la formazione calabrese.

ORARIO CITTADELLA-CROTONE

Cittadella-Crotone si giocherà la sera di domenica 29 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 21ª in Serie B fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, è in programma alle ore 18.00.

I tifosi avranno diverse alternative per vedere in tv Cittadella-Crotone. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Giorgio Basile.

Su Sky, invece, Cittadella-Crotone sarà trasmessa su uno dei canali Sky Sport (numero non ancora ufficializzato). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Sono molteplici anche le possibilità per seguire il match Cittadella-Crotone in diretta streaming: con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Gorini potrebbe confermare per i veneti il 4-3-1-2 della prima giornata. Davanti al portiere Kastrati, Cassandro e Amedeo Benedetti agiranno da terzini, con capitan Adorni e Frare a comporre la coppia centrale. In mediana Danzi perno centrale, con Gargiulo (favorito su D'Urso) e Vita mezzali. Sulla trequarti spazio a Baldini, che agirebbe a sostegno delle due punte: è probabile la conferma di Antonucci e Okwonkwo, ma non è da escludere l'inserimento di Tounkara al posto di uno dei due.

Modesto punterà sul 3-4-2-1. Mulattieri agirà da riferimento offensivo, con Marci e Benali favoriti su Kargbo e Musa Juwara per agire sulla trequarti. A centrocampo Vulic e Zanellato saranno i due interni, con Mogos e Molina a presidiare le due corsie laterali. Nella difesa a tre spazio al rumeno Nedelcearu accanto a Visentin e Mondonico. In porta giocherà Festa.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Adorni, Frare, A. Benedetti; Gargiulo, Danzi, Vita; Baldini; Antonucci, Okwonkwo.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Visentin, Mondonico, Nedelcearu; Mogos, Vulic, Zanellato, Molina; Maric, Benali; Mulattieri.