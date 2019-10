Cittadella-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cittadella ospita il Cosenza nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato sfida il di Piero Braglia nell'anticipo del venerdì dell'8ª giornata del campionato di Serie B. I veneti sono settimi in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte, mentre i calabresi si trovano in coda alla classifica assieme ad altre 4 squadre ( , , Stabia, Trapani) a quota 4 punti, con un cammino di 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 6 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, i Lupi della Sila sono in vantaggio sul piano statistico con 4 successi e 2 vittorie venete. I granata sono reduci da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, i rossoblù hanno collezionato invece 3 pareggi di fila per 1-1 nelle ultime 3 gare disputate.

L'attaccante David Diaw è il miglior marcatore del Cittadella con 5 reti realizzate, nelle fila del Cosenza Sciaudone, Carretta, Riviere e Pierini sono gli unici giocatori andati a segno e hanno tutti un goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Cittadella-Cosenza si disputerà la sera di venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Il confronto, che sarà diretto dal signor ..., sarà il 7° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

L'anticipo Cittadella-Cosenza sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

La partita Cittadella-Cosenza sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canai 57 HD e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli utenti DAZN potranno anche vedere Cittadella-Cosenza in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal ricco palinsesto.

Per tutti gli altri sarà possibile seguire la diretta streaming dell'anticipo dell'8ª giornata di Serie B attraverso la piattaforma della Rai, Rai Play, o direttamente sul sito di Rai Sport.

Venturato dovrebbe confermare il classico 4-3-1-2 dei veneti. In attacco Diaw dovrebbe agire in tandem con Celar, con Luppi a supporto sulla trequarti. Centrocampo scolpito con Vita e Branca mezzali e l'esperto Iori ad agire da playmaker. In difesa, davanti al portiere Paleari, la coppia centrale dovrebbe vedere Adorni accanto a Perticone, mentre i terzini saranno Ghiringhelli a destra e Benedetti a sinistra.

Braglia con il recupero di Lazaar a sinistra potrebbe far ritorno al 4-3-3, mettendo da parte il 3-5-2. Il giocatore marocchino, se dovesse farcela a rientrare, agirà a sinistra, con Corsi a destra e l'inedita coppia centrale composta da e Bruccini, arretrato sulla linea dei difensori. A centrocampo è probabile l'inserimento del giovane Koné come mezzala sinistra. Novità anche in attacco dove Riviere potrebbe finire in panchina per lasciar spazio sulle ali a Machach e Pierini, con Carretta confermato centravanti. A disposizione anche Litteri, ormai recuperato, che potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Luppi, Diaw, Celar.

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Monaco, Bruccini, Lazaar; Sciaudone, Kanouté, Kone; Machach, Carretta, Pierini.