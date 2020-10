Cittadella-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cittadella sfida il Brescia nella 2ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CITTADELLA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Cittadella di Roberto Venturato sfida in casa il Brescia di Luigi Delneri nella 2ª giornata del campionato di Serie B.

I veneti hanno battuto al debutto la fuoricasa per 2-0, per poi imporsi nel 2° Turno di Coppa contro il Novara con il punteggio di 3-1. I lombardi, invece, hanno pareggiato 1-1 con l' all'esordio in campionato, ma hanno vinto 3-0 a tavolino per mancata presentazione del Trapani la propria sfida di .

Segui Cittadella-Brescia in diretta streaming su DAZN

Altre squadre

Nei 18 precedenti in Serie B fra le due formazioni prevalgono i pareggi, ben 9, a fronte di 7 affermazioni delle Rondinelle e di 2 successi dei granata. Il Brescia non batte il Cittadella dal 24 febbraio 2017 (4-1 al Rigamonti in quell'occasione).

Il Cittadella, dopo il piazzamento al 5° posto finale nella precedente stagione, è stato eliminato nei playoff promozione, mentre i lombardi sono retrocessi dalla , piazzandosi al penultimo posto in classifica nel massimo campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-BRESCIA

Cittadella-Brescia si disputerà la sera di domenica 4 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. La partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, avrà inizio alle ore 21.00.

Il posticipo domenicale Cittadella-Brescia sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita sarà inoltre visibile anche collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani.

I clienti DAZN avranno la possibilità di seguire Cittadella-Brescia in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto Cittadella-Brescia potrà essere seguito anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale dell'arbitro.

Venturato schiererà i granata con il classico 4-3-1-2. In attacco coppia composta da Ogunseye e Tsadjout. Ad ispirarli alle loro spalle giocherà D'Urso. La linea mediana sarà quella classica, con capitan Iori playmaker e Proia e Branca mezzali. In difea Ghiringhelli e Amedeo Benedetti saranno i due terzini, mentre Perticone e Adorni formeranno la coppia centrale. In porta non è certa la presenza di Paleari: l'estremo difensore è infatti in odore di trasferimento al e potrebbe cedere il posto al dodicesimo Maniero.

Delneri manderà in campo le Rondinelle con il suo 4-4-2. Davanti al portiere Joronen, Chancellor e Mateju saranno i due centrali difensivi, mentre da terzini giocheranno Semprini a destra e Martella sulla corsia mancina. A centrompo Van de Looi e Labojko agiranno da interni, con Spalek e Dessena sulle due fasce. Il tandem offensivo, infine, potrebbe essere composto da Ayé e Alfredo Donnarumma.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, A. Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Ogunseye, Tsadjout.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, Mateju, Chancellor, Martella; Spalek, Van de Looi, Labojko, Dessena; Ayé, Al. Donnarumma.