Cittadella-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Via ai playoff di Serie B, Cittadella contro Brescia: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

CITTADELLA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Brescia

Cittadella-Brescia Data: 13 maggio 2021

13 maggio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Chiusa la stagione regolare di Serie B, iniziano i playoff. Dopo Empoli e Salernitana, rimangono sei squadre a sperare nella promozione in Serie A, tra possibili prime volte e ritorni dopo poco tempo. Agli opposti in questo caso, Cittadella e Brescia.

Il Cittadella è habituè dei playoff, ma non è ancora riuscito ad accedere alla Serie A. Il Brescia invece è un periodo di sali e scendi tra le due serie, e proverà a tornare nella massima serie dopo la retrocessione dell'estate 2020. A neanche un anno di distanza.

Cittadella e Brescia hanno chiuso il campionato di Serie B 2020/2021 rispettivamente al settimo e all'ottavo posto e per questo giocheranno la prima fase dei playoff, in casa del Cittadella in virtù del miglior piazzamento nel torneo appena concluso.

La vincente tra Cittadella e Brescia sfiderà il Lecce nella semifinale dei playoff. Dall'altra parte ci saranno invece Venezia e Chievo, con il Lecce ad aspettare una delle due nella penultima fase.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Cittadella-Brescia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-BRESCIA

La sfida tra Cittadella e Brescia si giocherà giovedì 13 maggio 2021 alle ore 18: appuntamento allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella per la prima fase dei playoff di Serie B 2020/2021.

Cittadella-Brescia sarà trasmessa su ogni smart tv attraverso l'applicazione dedicata di DAZN , disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick; in alternativa, c'è la possibilità di usufruire dell'app di DAZN scaricandola attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Lo streaming di Cittadella-Brescia sarà disponibile sempre grazie a DAZN : su pc basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali d'accesso, mentre su smartphone e tablet bisognerà effettuare la stessa operazione ma tramite l'applicazione apposita.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; D’Urso, Pavan, Gargiulo; Baldini; Tsadjout, Oguseye

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; van de Looi, Bisoli, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayè.