Cittadella-Benevento: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cittadella sfida il Benevento nell'andata delle semifinali playoff di B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato e il di Cristian Bucchi si affrontano nella gara di andata delle semifinali playoff di Serie B. I veneti, dopo aver concluso al 7° posto la stagione regolare, hanno battuto al primo turno lo 2-1 al Picco grazie a una doppietta di Moncini e si sono qualificati per il turno successivo. I campani fanno invece il loro ingresso nei playoff direttamente nelle semifinali, in virtù del piazzamento al 3° posto nella stagione regolare.

Proprio Gabriele Moncini, arrivato nel calciomercato invernale dalla , è stato il miglior realizzatore fra i granata con 12 reti in 17 presenze (14 in 18 conteggiando anche i playoff), mentre Massimo Coda è il bomber dei giallorossi in virtù di 21 goal realizzati in 34 presenze.

Il Cittadella ha preso parte per 3 volte ai playoff di Serie B e a parte nel 2016-17, quando è stato eliminato al 1° turno dal , è uscito sconfitto in 2 occasioni proprio nelle semifinali: nel 2009-10 ad opera del (doppio 0-1 e Rondinelle in finale in virtù del miglior piazzamento in classifica), nella scorsa stagione dal (pareggio per 1-1 nelle due gare e ciociari in finale grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare).

Un'unica partecipazione ai playoff di Serie B invece per il Benevento, che nel 2016-17 è arrivato fino in fondo conquistando la promozione in nella doppia finale contro il Carpi, dopo aver eliminato lo Spezia nel 1° turno e il nelle semifinali.

QUANDO SI GIOCA CITTADELLA-BENEVENTO

Cittadella-Benevento si giocherà martedì 21 maggio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. È possibile acquistare i biglietti della partita online, sul circuito ticketone.it, e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CITTADELLA-BENEVENTO IN TV E STREAMING

La sfida Cittadella-Benevento sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: sui personal computer, sugli smartphone e sui tablet, ma anche sulle smart più moderne che supportano la app, su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4 o, in alternativa, utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Conclusa la gara, l'evento sarà reso disponibile on demand, per cui tifosi e appassionati potranno guardare l'intera gara o soltanto i suoi highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-BENEVENTO

Venturato potrebbe apportare delle modifiche all'undici titolare vittorioso al Picco contro lo Spezia. Davanti sarà confermato il tandem composto da Finotto e Moncini, alle loro spalle Schenetti insidia Panico come trequartista. Dubbio anche a centrocampo, dove sono certi di giocare Branca e il regista e capitano della squadra Iori. Per il ruolo di mezzala destra è invece vivo il ballottaggio fra Proia e Siega. In difesa, davanti a Paleari, dovrebbero essere confermati i terzini Ghiringhelli e Benedetti e la coppia centrale composta da Frare e Adorni.

Un'unica pesante assenza per Bucchi, quella dello spagnolo Asencio in attacco. Per il resto il tecnico giallorosso potrebbe affidarsi al 4-3-3 visto all'opera nelle ultime giornate della regular season, oppure puntare sul 3-5-2. Più probabile la prima ipotesi, con Coda supportato da Roberto Insigne e Armenteros nel tridente d'attacco. Qualche dubbio a centrocampo, con Viola playmaker e doppio ballottaggio fra Bandinelli e Buonaiuto e fra Crisetig e Tello. Al centro della difesa Caldirola è in vantaggio su Antei, mentre a sinistra Di Chiara contende il posto da titolare a Improta.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Volta, Caldirola, Improta; Bandinelli, Viola, Crisetig; R. Insigne, Coda, Armenteros.