Cittadella-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cittadella sfida il Benevento nell'andata delle semifinali playoff di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato sfida il di Cristian Bucchi nella gara di andata delle semifinali playoff di Serie B. Entrambe le formazioni hanno l'obiettivo di qualificarsi per la finale, nella quale affronteranno la vincente dell'altra semifinale fra e . In virtù del 3° posto conquistato nella stagione regolare, i sanniti fanno il loro ingresso negli spareggi direttamente nelle semifinali, e avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno.

I veneti, che si sono piazzati invece al 7° posto, dal canto loro hanno superato 2-1 lo nel primo turno dei playoff, che affrontano per la terza volta nella loro storia senza mai averli vinti, mentre per i campani si tratta della seconda volta, dopo la cavalcata del 2016-17 che li portò alla storica promozione in .

Venturato preferirà Schenetti a Panico sulla trequarti e rilancerà Proia al posto di Siega nel ruolo di mezzala destra. Bucchi punterà su uno speculare 4-3-1-2, si affiderà all'esperienza di Maggio e Antei in difesa e davanti schiererà Ricci alle spalle della coppia composta dal bomber Coda e da Armenteros. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CITTADELLA-BENEVENTO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Cittadella-Benevento DATA 21 maggio 2019, 21.00 DOVE Stadio Piercesare Tombolato, Cittadella ARBITRO Davide Ghersini TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO CITTADELLA-BENEVENTO

Cittadella-Benevento è in programma la sera di martedì 21 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella, con fischio di inizio previsto per le ore 21.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'andata delle semifinali playoff di Serie B, Cittadella-Benevento. La partita sarà visibile anche nei moderni modelli di smart compatibili con la app, e nei televisori collegati a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Oltre che in tv, gli abbonati al servizio potranno seguire la semifinale di andata dei playoff, Cittadella-Benevento, in diretta streaming sul proprio pc, tablet o smartphone.

CITTADELLA-BENEVENTO IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità a tutti i suoi lettori di seguire la sfida Cittadella-Benevento anche in diretta testuale. Sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, a partire dal pre-partita fino al fischio finale.

Venturato pensa a qualche novità rispetto alla squadra che ha superato lo Spezia nel primo turno. Sulla trequarti si rivedrà Schenetti al posto di Panico, mentre davanti sarà confermata la coppia Finotto-Moncini. A centrocampo Iori sarà il regista, con Proia (preferito a Siega) e Branca mezzali. Fra i pali ci sarà Paleari, davanti a lui linea a quattro con Ghiringhelli e Benedetti terzini e al centro la coppia composta da Frare e Adorni.

Bucchi dovrebbe optare anche lui per un 4-3-1-2, preferito al 4-3-3. Davanti al portiere Montipò, a destra tornerà l'esperto Maggio, con spostamento a sinistra di Letizia. Al centro della difesa si rivedrà dal 1' anche Antei, che farà coppia con Caldirola. A centrocampo Viola sarà il playmaker, con Tello e Bandinelli ai suoi lati. Sulla trequarti Ricci dovrebbe spuntarla su Roberto Insigne, mentre in attacco Coda farà coppia con Armenteros.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros.