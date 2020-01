Cittadella-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cittadella sfida il Benevento nella 21ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato, in lotta per le prime posizioni della classifica, sfida in casa il capolista di Pippo Inzaghi nel big match della 21ª giornata del campionato di Serie B. I granata sono al momento al 4° posto in classifica assieme a Virtus Entella e a quota 30 punti, con un cammino di 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, i sanniti invece guidano la graduatoria con 47 punti conquistati, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta.

Segui Cittadella-Benevento in diretta streaming su DAZN

Nei 5 precedenti nel torneo cadetto fra le due formazioni, il bilancio è nettamente favorevole agli stregoni, con 4 successi a fronte di una vittoria dei veneti. Il Cittadella arriva da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta con la Virtus Entella nelle ultime 4 gare giocate, mentre il pareggio nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa ha interrotto una serie positiva di 7 vittorie consecutive per i giallorossi campani.

La punta Davide Diaw, autore di 9 reti, è il miglior realizzatore dei granata, Massimo Coda e Nicolas Viola, invece, sono i giocatori più prolifici nella rosa sannita con 6 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CITTADELLA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Benevento

Cittadella-Benevento Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CITTADELLA-BENEVENTO

Cittadella-Benevento si disputerà il pomeriggio di sabato 25 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Il fischio d'inizio dell'incontro, che sarà diretto dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, è in programma per le ore 15.00. Sarà la 6ª volta che le due squadre si affrontano nel campionato di Serie B.

La sfida Cittadella-Benevento sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Cittadella-Benevento sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere Cittadella-Benevento in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Venturato, che punterà sul 4-3-1-2, dovrà rinunciare agli infortunati Panico, Vita e Celar nel reparto offensivo e sempre per problemi fisici a Camigliano in difesa. Davanti al reparto arretrato, Perticone e Adorni formeranno la coppia di centrali, mentre Ghiringhelli e Amedeo Benedetti potrebbero essere i terzini. In mediana la regia sarà affidata a capitan Iori, con Bussaglia e Branca mezzali. Davanti D'Urso agirà sulla trequarti dietro le due punte, Diaw e Stanco.

Pippo Inzaghi dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-2-1. Diverse assenze in rosa per il tecnico piacentino: saranno infatti assenti per infortunio Tuia e Antei in difesa, Tello a centrocampo e Vokic nel reparto offensivo. Proprio per questo al centro del reparto arretrato in coppia con Caldirola si rivedrà dal 1' Volta, ormai pienamente recuperato dopo il lungo infortunio, con Maggio e Letizia confermati sulle due corsie laterali e Montipò in porta. A centrocampo il solito terzetto composto dal playmaker Schiattarella e dai due interni Hetemaj e Viola. In attacco il centravanti sarà il bomber Coda, supportato sulla trequarti da Kragl e Marco Sau.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, A. Benedetti; Bussaglia, Iori, Branca; D'Urso; Diaw, Stanco.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.