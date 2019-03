Città di Messina-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Città di Messina ospita il Bari nella 26ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Città di Messina di Franco Viola sfida il Bari capolista di Giovanni Cornacchini nella 26ª giornata del Girone I del campionato di Serie D. I siciliani sono tredicesimi in classifica assieme alla Sancataldese con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, mentre i pugliesi guidano la graduatoria con 59 punti e un cammino di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Città di Messina-Bari su DAZN

L'attaccante argentino Luis Galesio è il miglior marcatore dei giallorossi con 6 goal realizzati in 24 presenze, mentre con 11 reti in 21 partite la punta Roberto Floriano è il giocatore più prolifico dei biancorossi. Il Città di Messina è reuce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 partite disputate, il Bari invece ha ottenuto 2 vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA CITTÀ DI MESSINA-BARI

Città di Messina-Bari si giocherà domenica 3 marzo 2019 alle ore 14.30 al Despar Stadium - Campo Sportivo Marullo di Messina.

DOVE VEDERE CITTÀ DI MESSINA-BARI IN TV E STREAMING

La partitasarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, che si è aggiudicato i diritti della squadra pugliese. Il match sarà visibile i , fra cuile smart tv compatibili, i pc, i tablet e gli smartphone, ma esiste anche la possibilità di collegare un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox One alla propria tv di casa.

Un ulteriore possibilità di visione dell'evento è rappresentata dall'utilizzo di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire Stick. Gli utenti potranno anche usufruire del servizio on demand, grazie al quale tifosi e appassionati potranno vedere la partita integrale o solo gli highlights della stessa quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTÀ DI MESSINA-BARI

Viola, approdato sulla panchina dei siciliani nei giorni scorsi dopo l'esonero di Furnari, potrebbe confermare contro il Bari il 3-5-2 del suo predecessore. Davanti al portiere Landi, i difensori saranno Berra, Bombara, De Lucia. In mezzo al campo Silvestri e Fofana agiranno da ali, con Lorefice, Calcagno e Nicosia interni. In attacco ci sarà spazio per la coppia composta da Argomenti e Codagnone.

Probabile passaggio al 4-3-3 per Cornacchini dopo il pari con l'Acireale. Squalificato Brienza, Piovanello sarà arretrato a centrcampo a fare da mezzala, mentre in avanti ci sarà l'inserimento di Neglia nel tridente con Iadaresta e Floriano. L'alternativa è un 4-4-2 con Iadaresta e Simeri attaccanti, ma questa soluzione sembra la meno probabile.

CITTÀ DI MESSINA (3-5-2): Landi; Berra, Bombara, De Lucia; Silvestri, Lorefice, Calcagno, Nicosia, Fofana; Argomenti, Codagnone.

BARI (4-3-3): Marfella; Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Neglia, Iadaresta, Floriano.