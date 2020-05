Cissé pronto a tornare in campo: "Obiettivo 100 goal in Ligue 1"

Djibril Cissé potrebbe tornare in campo a 38 anni suonati: "Sono a 96 goal in Ligue 1, me ne mancano quattro per arrivare a 100. Gioco anche gratis".

Djibril Cissé è sempre stato un personaggio in grado di far discutere: vuoi per le strane acconciature presentate, vuoi per una stravaganza che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo lo ha portato a diventare un dj di discreto successo, la vita dell'ex attaccante della ha regalato spunti a bizzeffe.

Come quando nel 2017 decise di ritornare a giocare dopo due anni di inattività all'Yverdon, club di terza divisione svizzera: quello potrebbe non essere l'unico ripensamento per il francese, nonostante la carta d'identità dica ormai 38 anni (ne compirà 39 ad agosto).

Intervistato da 'So Foot', Cissé ha rivelato la tentazione di riprendere l'attività agonistica per raggiungere l'ambizioso traguardo realizzativo dei 100 goal in (attualmente è fermo a 96 in 208 partite).

"Noi attaccanti adoriamo i goal: prima 25, poi 50, 75... L'obiettivo dei 100 mi perseguita, sono rimasto fermo a 96. Me ne mancano solo quattro e questa situazione la vivo male, mi fa impazzire. Vorrei tornare in un club di Ligue 1 per poterli segnare: se qualcuno mi accettasse, potrei riuscire nell'intento nel giro di due o tre mesi. Sono piuttosto testardo, quando ho un obiettivo faccio di tutto per raggiungerlo".

Cissé è disposto addirittura ad accettare un contratto che non preveda uno stipendio.