"Il circo di Los Angeles", striscione di San José: Chicharito segna e prende in giro la curva

L'attaccante messicano aiuta con una doppietta il LA Galaxy a battere San Jose in MLS, rispondendo a uno striscione dei tifosi avversari.

Javier Hernandez "El Chicharito", è senza alcun dubbio uno dei giocatori più rappresentativi dell'intera Major League Soccer: sia per le prestazioni che per i suoi comportamenti, a volte al di sopra le righe.

In termini realizzativi Chicharito ha siglato 16 goal in 34 match in questa stagione, segno che non ha perso assolutamente la vena realizzativa mostrata anche in Europa con le maglie di Manchester United e Real Madrid tra le altre.

Poche settimane fa è finito sulle pagine dei giornali per aver sbagliato un rigore decisivo che avrebbe consegnato ai suoi la vittoria nel recupero, calciando un cucchiaio morbido tra le braccia del portiere dello Sporting KC.

Contro San Jose, nel "CaliClasico" (Clasico californiano), invece, il messicano si è superato. Perché se dal punto di vista calcistico Chicharito ha siglato una doppietta decisiva per la vittoria, da quello extracalcistico si è reso protagonista di un episodio bizzarro.

In occasione di entrambe le reti, Chicharito si è diretto verso le curve dello Stanford Stadium e ha iniziato a ballare e prendere in giro i tifosi avversari: è impazzito? Il suo comportamento ha una spiegazione.

Nel prepartita, infatti, il pubblico di San Jose ha esposto uno striscione raffigurante due clown, uno con i colori dei Galaxy e l'altro con quello dei LA FC.

"Il circo di Los Angeles: stessi clown, costumi differenti".

Chicharito ha poi spiegato nel post-gara la decisione, senza troppi giri di parole e in maniera abbastanza diretta e sincera.

"E' stato incredibile: il miglior modo di rispondere è stato segnare una doppietta e festeggiare come un clown. A volte la gente pensa di buttarci giù così e invece ci motiva. Quindi grazie, grazie ai tifosi avversari per averci caricato più di prima".

La gara terminerà 2-3 con i goal di Brugman per i LA Galaxy e di Espinoza e Cardoso per i San Jose Earthquakes: il CaliClasico è ancora di Chicharito e compagni.