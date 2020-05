Cionek rivela il segreto di Lewandowski: "Mangia sempre tonno a colazione"

Thiago Cionek, che gioca nella ma nella nazionale polacca condivide lo spogliatoio con Robert Lewandowski, ha rivelato ai microfoni di 'ESPN' uno dei segreti proprio della punta del .

Secondo Cionek, il segreto dell'exploit negli ultimi anni di Lewandowski è da ricondurre soprattutto al tipo di alimentazione, anche grazie alla moglie.

“È un ragazzo che ha fame di migliorare come giocatore, e quindi segue anche una dieta speciale che sua moglie ha impostato per lui. È una nutrizionista ed è molto conosciuta in . Robert mi ha persino detto che il grande cambiamento nella sua carriera, quando raggiunse l'élite sia tra i club che nella Polonia, fu quando cambiò radicalmente la sua alimentazione. Sua moglie lo ha aiutato molto, e anche diversi giocatori della nazionale seguono oggi la stessa dieta, circa cinque giocatori".