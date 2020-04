Cinque cambi in Serie A? Bergomi: "La Lazio sarebbe penalizzata"

Quella dei cinque cambi potrebbe essere una delle novità proposte dalla Serie A alla ripartenza. Bergomi: “Juve e Roma ne trarrebbero beneficio”.

Quello che dovrebbe ripartire tra qualche settimana, sarà un campionato di molto diverso da quello che conosciamo. La pandemia renderà necessarie delle scelte figlie di un’emergenza senza precedenti e, se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che si giocherà a porte chiuse, dall’altro potrebbero essere molte altre le novità alle quali ci si dovrà abituare.

I tempi ristretti imporranno un calendario senza soste con tre partite a settimana che si disputeranno, tra l’altro, in uno dei periodi potenzialmente più caldi dell’anno, e per tale motivo sono stati in molti coloro che hanno proposto di permettere alle squadre di effettuare cinque cambi nel corso di una partita.

La cosa permetterebbe ovviamente ai giocatori di avere maggiori possibilità di rifiatare e ai tecnici di poter puntare su forze più fresche, ma la cosa potrebbe favorire alcune squadre più di altre.

Ne è convinto Beppe Bergomi che, parlando ai microfoni di Sky, ha spiegato come a trarne vantaggio saranno soprattutto che compagini con una rosa lunga, a discapito magari di squadre come la , che sono in corsa per lo Scudetto, pur avendo Inzaghi meno elementi a disposizione.