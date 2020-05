Cinque anni dalla finta di Messi, Boateng contrattacca: "Guardatevi la finale del Mondiale"

Esattamente cinque anni fa Lionel Messi umiliava Jerome Boateng nella semifinale della 2014/15, facendolo crollare a terra con una finta che avrebbe fatto il giro del mondo e scatenato l'ironia del social per anni.

Nell'anniversario di quella giocata il web si è divertito a ricordare al giocatore tedesco quella serata da incubo, a tal punto da scatenare la reazione dello stesso centrale del , che ha replicato ricordando a tutti la finale dei Mondiali di un anno prima, quando la sua superò l' della Pulce in finale:

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 ... and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr