Donadoni allo Shenzhen FC: il tecnico italiano riparte dalla Cina

Roberto Donadoni riparte dalla . Questa mattina lo Shenzhen FC ha annunciato l'acquisto del tecnico italiano come suo nuovo allenatore.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT

Shenzhen FC has decided to hire Roberto Donadoni as our new head coach. WELCOME TO #Shenzhen !#CSL @Roberto Donadoni pic.twitter.com/tkM7g0j4s2