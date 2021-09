Cile-Brasile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brasile è di scena in Cile per un match di qualificazione a Qatar 2022: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

L'obiettivo è rialzare la testa. Dopo la sconfitta in finale di Coppa America contro i rivali dell'Argentina, il Brasile di Tite affronta il Cile nel cammino verso i Mondiali di Qatar 2022.

Le due squadre si sono sfidate proprio nei quarti di finale di Coppa America, il 3 luglio scorso. Ad avere la meglio è stata la 'Seleção' grazie a una rete di Paquetà, realizzata al 46'.

Il Brasile guida il girone di qualificazione del Sud America con 18 punti, davanti ad Argentina (12) ed Ecuador (9). Solo settimo il Cile, che deve recuperare terreno dopo aver conquistato 5 punti in sei gare.

Dopo la sfida col Brasile, la squadra di Lasarte affronterà Ecuador e Colombia, mentre per i verdeoro ci sono ancora l'Argentina e il Perù.

Quella tra Cile e Brasile sarà la gara numero 68: 49 vittorie della Seleção e appena 6 della Roja, con 12 pareggi. L'ultimo confronto nelle qualificazioni ai mondiali risale all'11 ottobre 2017: il Brasile si impose col risultato di 3-0 grazie al goal di Paulinho e la doppietta di Gabriel Jesus.

In questa pagina tutte le informazioni su Cile-Brasile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CILE-BRASILE

Cile e Brasile si affronteranno venerdì 3 settembre 2021 all'Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos di Santiago de Chile. Calcio d’inizio programmato alle ore 3.00 italiane.

Per Cile-Brasile non è prevista nessuna copertura televisiva in Italia.

Il match, valido per le qualificazioni a Qatar 2022, tra Cile e Brasile potrà essere seguito in streaming su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet, sulla piattaforma comotv.com.

CILE (3-4-1-2): Graterol; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Vidal; Edu Vargas, Meneses. All. Lasarte

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paqueta; Cunha, Richarlison, Neymar. All. Tite