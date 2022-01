Cile-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CILE-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cile-Argentina

Data: 28 gennaio 2022

Orario: 1.15 italiane

Canale Tv: -

Streaming: Mola Tv

Cile all'ultima spiaggia, Argentina con il sogno di scippare in extremis al Brasile il primo posto del raggruppamento sudamericano delle Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022. A Calama, in mezzo al deserto, va in scena una partita delicatissima, ma soltanto per i padroni di casa, che rischiano di essere esclusi dalla fase finale per la seconda volta di fila.

In questo momento il Cile ha 16 punti conquistati in 14 giornate: la Nazionale dell'uruguaiano Lasarte sarebbe dunque eliminata dai Mondiali, così come era già accaduto in occasione dell'edizione russa del 2018. Diversissimo il discorso dell'Argentina, che di punti ne ha 29 ed è già matematicamente qualificata.

Il Cile, peraltro, non avrà a disposizione Arturo Vidal, inizialmente squalificato per tre giornate dopo l'espulsione diretta rimediata nella sfida precedente, quella persa per 2-0 in casa contro il Cile. Lo stop è stato successivamente ridotto a due turni, ma in ogni caso il centrocampista dell'Inter non potrà essere in campo assieme ai propri compagni.

Di contro non ci sarà Leo Messi nell'Argentina: il giocatore del PSG è stato lasciato a casa dal commissario tecnico Scaloni per permettergli di recuperare pienamente dalla positività al Covid-19 con cui è stato costretto a convivere recentemente.

In questa pagina potrete trovare tutto su Cile-Argentina: dalla diretta tv alla diretta streaming, passando per le probabili formazioni della partita.

ORARIO CILE-ARGENTINA

Cile-Argentina, match della quindicesima giornata delle Qualificazioni Mondiali girone sudamericano, si giocherà allo stadio Zorros del Desierto di Atacama, nel Nord del Cile. Calcio d'inizio alle 1.15 orario italiano, le 21.15 orario locale.

DOVE VEDERE CILE-ARGENTINA IN TV

Non sarà possibile vedere Cile-Argentina in diretta tv in nessuna emittente italiana, in quanto i diritti del girone sudamericano delle Qualificazioni Mondiali non sono stati acquistati nel nostro paese.

CILE-ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING

Cile-Argentina, al contrario, sarà visibile in diretta streaming gratis: sarà sufficiente accedere al sito di Mola Tv oppure scaricare l'app per godersi la partita. La telecronaca dell'incontro è stata affidata a Enrico Zambruno.

PROBABILI FORMAZIONI CILE-ARGENTINA

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, P. Diaz, Maripan, Mena; Medel, Pulgar, Aranguiz; Sanchez, Brereton, Vargas. Ct. Lasarte

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Pezzella, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Dybala, L. Martinez, Di Maria. Ct. Scaloni