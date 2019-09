Ciciretti nella lista del Napoli ma mai convocato, l'agente: "A gennaio vedremo"

Inserito nella lista dei giocatori convocabili in Serie A, Ciciretti non è stato preso in considerazione da Ancelotti. A gennaio il possibile addio.

E’ approdato al nel gennaio del 2018 dopo essersi messo in mostra con il , Amato Ciciretti però la maglia della compagine partenopea in partite ufficiali non l’ha mai indossata.

Dopo i prestiti a ed , nel corso dell’ultima sessione di calciomercato sembrava destinato a tornare nel club marchigiano, ma di fatto il suo trasferimento è saltato quando sembrava ormai cosa fatta.

Ciciretti è quindi a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di Carlo Ancelotti, visto che è stato inserito nella lista dei 25 giocatori schierabili in campionato (il 18 è il suo numero di maglia), ma non è stato mai convocato per i vari impegni dei partenopei.

Nessun caso, l’attaccante non rientra nei piani del suo allenatore che tra l’altro può contare su una scelta più che ampia nel reparto avanzato e nei prossimi mesi attenderà la chiamata di una squadra pronta a contare sulle sue qualità.

A confermarlo è stato il suo agente, Vincenzo Pisacane, che parlando ai microfoni di Radio Marte, ha spiegato qual è la situazione del suo assistito.