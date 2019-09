Ciciretti è rimasto al Napoli: è stato anche incluso nella lista per la Serie A

Amato Ciciretti sembrava ai margini del progetto Napoli, ma alla fine è rimasto. Ed è anche stato incluso nella lista per la Serie A.

Sembrava ormai fuori dal progetto dopo soltanto un anno passato al , anche se in realtà si è diviso tra e in prestito. Invece Amato Ciciretti è arrivato a vestire l'azzurro del club partenopeo quest'estate. E potrebbe anche esordire.

Il classe 1993 ex è infatti rimasto al Napoli, non avendo trovato per ora sistemazione. Acquistato a parametro zero un anno fa, è stato subito mandato a mettere minuti nelle gambe. In estate non è stato mai considerato per le amichevoli. Ma nessuno è arrivato a bussare al Napoli per lui.

Così il Napoli ha deciso di approfittarne e lo ha comunque inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in , con il numero 18 sulla schiena. Seppur remota, la possibilità di giocare i suoi primi minuti in azzurro c'è.

Ciciretti è arrivato in Serie A nell'estate 2017 con la maglia del Benevento. Dopo 2 goal nei primi 6 mesi è andato in prestito al Parma, per poi firmare con il Napoli a parametro zero. Quel Napoli con cui ora può addirittura esordire, uno scenario quasi impensabile fino a poche settimane fa.