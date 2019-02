Ciciretti a DAZN: "Ascoli non è una sconfitta, penalizzato dalla mia immagine"

Ciciretti a DAZN: "Dicono tutti che sono un po' matto come Cassano. L'Ascoli non la considero una sconfitta, possiamo arrivare ai play-off".

Dopo aver passato metà stagione in prestito al Parma, Amato Ciciretti ha deciso di scendere di categoria ed indossare fino al termine della stagione la maglia dell'Ascoli.

Ai microfoni di DAZN il classe 1993 si è soffermato su diversi argomenti. In primis si è parlato di come reagisce alle critiche che spesso gli vengono rivolte.

"Quando qualcuno mi critica e mi insulta mi piace ancora di più, mi dà carica per dimostrargli che sta sbagliando. Chiaro che quando le cose vanno bene e ti esaltano è sempre meglio".

Gli piace essere soprannominato 'El Gordito', anche per la passione che ha sempre avuto nei confronti di Antonio Cassano.

"E' un soprannome nato con Walter Lopez, il mio compagno al Benevento. A me piace molto mangiare, da lì è nato tutto. Cassano veniva chiamato così ai tempi di Madrid? No, guarda nemmeno lo sapevo sono sincero, ma sono sempre stato innamorato di Cassano fin da quando ero bambino ed ero alla Roma".

Pur essendo consapevole che il suo look pieno di tatuaggi gli ha ogni tanto creato qualche problema, Amato non è assolutamente intenzionato a cambiare registro.

"Dicono tutti che sono un po' matto come Cassano. Ma sono un ragazzo buono al quale piace ridere e scherzare. La mia immagine credo che a volte mi abbia creato dei problemi perchè parlando con alcuni direttori e mister me lo hanno detto. Ma credo che un calciatore non si deve giudicare dai tatuaggi ma bisogna far parlare il campo".

Confessa che i suoi fortunati inizi con la maglia della Roma Primavera in un primo momento gli hanno fatto montare un po' troppo la testa.

"A Roma, quando comunque vinci lo Scudetto Primavera non è semplice per un ragazzo di 17 anni capire di essere umile. In Primavera non sei nessuno, ma a Roma ti facevano sentire importante e non era semplice stare coi piedi per terra".

L'essere approdato all'Ascoli non la considera affatto una sconfitta, anche perchè molto convinto delle potenzialità della squadra bianconera.

"Serie B? Penso che non sia una sconfitta, anzi deve essere un motivo di ripartenza. Se voglio tornare in A devo rimettermi in gioco e devo dimostrare che posso giocarci nella massima serie. L'obiettivo per il quale sono arrivato qui è quello di arrivare ai play-off. Sono sicuro che l'Ascoli sia un'ottima squadra. Il nostro obiettivo è arrivare ai play-off e poi magari sperare in qualcos'altro".

Chiusura su quanto accaduto al suo ex compagno Scavone, ora al Lecce, che ha perso i sensi durante il match della settimana scorsa e che ha soccorso tra i primi, salvandogli praticamente la vita.

"Scavone? Mi ha fatto piacere, ho giocato l'anno scorso con lui e lo reputo un amico. Ho i brividi a pensare a quello che è successo in campo. Inizialmente sono riuscito a capire cosa stava accadendo e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di aprirgli la bocca e tirargli la lingua. Dopo ti vengono in mente cose brutte, ma quando abbiamo saputo che stava meglio ci siamo rilassati anche noi. Ci sono stati momenti nei quali abbiamo avuto veramente paura".