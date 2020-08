Cicinho tra Real Madrid, Roma e i demoni dell'alcol: "Ho incontrato Gesù"

"Dopo 18 caipirinhas e 14 birre ho visto Gesù": una frase che racchiude il dramma vissuto da Cicinho con l'alcol. Oggi l'ex giallorosso ne è uscito.

Calcio e demoni, a volte, proseguono fianco a fianco sulla stessa strada. Basta farsi travolgere dalle luci abbaglianti della notorietà e il gioco e fatto. Cícero João de Cézare, che per tutti è semplicemente Cicinho e può vantarsi di aver vestito le maglie del , della e della Nazionale brasiliana, di demoni ne ha conosciuti. Tanti. I demoni dell'alcol, della depressione, di tutto ciò che un calciatore, almeno teoricamente, non dovrebbe nemmeno sfiorare.

Cicinho non è l'ultimo arrivato. Ha giocato con Ronaldo a Madrid, con Francesco Totti a Roma. Ha vinto una e una Libertadores, ha giocato un Mondiale. Una carriera di tutto rispetto, mentre parallelamente la propria vita privata andava a rotoli. L'alcol come fedele e subdolo compagno, le tentazioni della vita notturna troppo potenti per essere ignorate. Cicinho ha raccontato tutto qualche tempo fa al quotidiano brasiliano 'Estado de São Paulo'. Senza vergognarsi, ma con la volontà di purificare l'anima da tanta sofferenza.

"Ho iniziato a bere quando avevo 13 anni. Mi dissero che la birra era buona ed io ho cominciato. Tutto è iniziato con il primo drink a quel tempo ed è finito quando avevo 30 anni. Ho sofferto di alcolismo per quasi 20 anni. Bevevo più o meno dieci scatole di birra al giorno".

"Sono sempre stato innamorato del calcio. Quando Dio fa un regalo e non sappiamo come gestirlo, è perché c'è qualcosa che non va. Non avevo più piacere di entrare in campo, allenarmi e concentrarmi. Avevo 30 anni e giocavo con la Roma nel 2010".

Un dramma che lo porta a dire di “aver incontrato Gesù Cristo dopo 18 caipirinhas e 14 birre". Una frase entrata nella storia, che a qualcuno potrà anche strappare un sorriso ma che rivela pienamente la drammaticità dei momenti vissuti da Cicinho. Un uomo che, al pallone, a un certo momento aveva sostituito quasi completamente la bottiglia.

Anche dentro il campo la parabola di Cicinho è un saliscendi. Il primo, vero momento di gloria è la Copa Libertadores conquistata nel 2005 col San Paolo nella doppia finale tutta brasiliana sull'Atletico (oggi Athletico) Paranaense. C'è anche lui, è titolare, uomo di fiducia di Muricy Ramalho. Ha un futuro luminoso davanti a sé. E il club più glorioso del Mondo a bussare alla sua porta: il Real Madrid, che nel gennaio del 2006 bussa alla sua porta.

Peccato che in non funzioni quasi nulla. Nelle intenzioni del Real Cicinho dovrebbe rappresentare l'erede di Michel Salgado, ma nel settembre del 2006 il crociato del ginocchio salta e l'avventura è già compromessa. Un anno dopo, così, è la Roma a decidere di puntare su di lui. E siccome un giocatore in arrivo dal Real fa sempre un certo effetto, l'aeroporto di Fiumicino si riempie di centinaia di entusiasti tifosi giallorossi.

“Sono rimasto stupito da tutta questa folla – dice Cicinho al momento del suo sbarco – Ringrazio la Roma, sono molto felice di essere qui".

È il periodo brasiliano della Roma: nel corso delle stagioni in rosa compaiono Doni, Juan, Taddei, Mancini, Julio Baptista, Julio Sergio. Dovrebbe essere l'habitat perfetto per Cicinho. Ma i suoi demoni sono sempre lì ad attenderlo, implacabili.

“Andavo a Trigoria ad allenarmi, ma sapevo già che la domenica successiva non avrei giocato. E allora tornavo a casa, bevevo e fumavo. Bevevo assieme a tanti falsi amici, andavo in discoteca e non riuscivo a fermarmi. La droga non l'ho assunta, ma solo perché sapevo che c'erano i controlli antidoping, altrimenti l'avrei fatto”.

La svolta arriva proprio a Roma, quando Cicinho conosce Marry de Andrade, brasiliana come lui. I due iniziano a frequentare la Chiesa Evangelica della Capitale e si sposano. Negli anni successivi l'ex terzino giallorosso partecipa a un progetto sociale nello Stato di Goias, terra natia della donna, per evitare che altri imitino il suo percorso di vita.

"Mia moglie mi ha spinto ad uscirne, mi ha fatto comprendere i miei valori, che avevano Dio al centro di tutto. E da qui è partita la mia trasformazione. Il calcio è stato una fase della mia vita. Ora vivo per mostrare la mia testimonianza e aiutare le persone a non cadere sulla strada in cui sono caduto".

Cicinho si è ritirato un anno e mezzo fa, dopo essere passato per la (Sivasspor) ed essere tornato in per giocare appena due partite con la maglia del Brasiliense. Oggi ha 40 anni ed è un uomo nuovo, lontano da tentazioni che hanno segnato profondamente gran parte della sua vita. E che, forse, gli hanno impedito di raggiungere livelli ancora più alti dentro il rettangolo di gioco.