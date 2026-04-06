Christos Tzolis, il "ragazzo d'oro" greco che ha fallito in Premier League ma ora fa faville in Europa

Nella casa di famiglia di Christos Tzolis, non è difficile riconoscere quale camera da letto sia la sua. L'unica porta decorata da un gigantesco logo del PAOK rivela inequivocabilmente dove il greco trascorre le sue notti. Tzolis deve fare attenzione quando apre la porta della sua camera da letto, altrimenti le innumerevoli medaglie, gagliardetti e trofei cadrebbero semplicemente dagli scaffali.

“Questo è il mio preferito”, dice il diciannovenne Tzolis nel documentario del PAOK Golden Boy, mentre prende in mano uno dei suoi tanti trofei. MVP di un torneo giovanile a Istanbul, recita l’immacolato trofeo. “Perché? Perché me l’ha consegnato Wesley Sneijder. Ecco perché questo trofeo è il migliore".

Tzolis si illumina mentre stringe tra le mani il trofeo del 2014. I tanti ricordi tangibili rendono questa camera da letto d’infanzia un luogo speciale. Tzolis aveva solo quattro anni quando, da ragazzino, ha calcato per la prima volta i campi greci. Lo ha fatto al Doxa Pentalofos, una piccola squadra appena fuori Salonicco. A quell’età è diventato il giocatore più giovane di sempre a giocare per quella squadra.

Nella panchina dello stadio della Doxa mancano quattro sedie di plastica blu. Anche nella tribuna ne mancano alcune e della copertura che la sovrasta è rimasto ben poco. Eppure Tzolis qui si sente a casa. “È qui che ho mosso i primi passi nel calcio - dice - Ho vissuto momenti meravigliosi in questo posto".

Tra i quattro e gli otto anni, giocava felice nella modesta sede del Doxa. Poi il PAOK bussò alla sua porta, chiedendogli se Tzolis volesse entrare a far parte del loro vivaio. Ovviamente, però, non avrebbe lasciato il suo primo club così facilmente: "Il PAOK mi ha ingaggiato, ma il Doxa voleva che finissi la stagione con loro. Così il sabato giocavo prima con il PAOK e poi andavamo in macchina all’altra partita. C’era così poco tempo tra le due partite che dovevo cambiarmi la divisa in macchina", ha ricordato a Het Laatste Nieuws.

I suoi anni da giovane al PAOK rimangono per sempre impressi nella sua memoria; di certo non dimenticherà mai un'amichevole contro il Barcellona. Il PAOK ricevette un invito dagli spagnoli a visitare la Catalogna.

Anche a distanza di un decennio, Tzolis ne parla ancora con entusiasmo: “Me lo ricordo come se fosse ieri! Abbiamo giocato contro il Barcellona e li abbiamo battuti 2-1: un’esperienza incredibile. L’abbiamo vista come un’occasione per farci un nome, perché c’era tantissima gente a guardare il torneo. Ed è successo proprio questo". Tzolis ha segnato un goal strepitoso e ha fatto un’ottima impressione sugli osservatori che quel giorno erano in giro per La Masia: "All’epoca non me ne rendevo conto, l’ho scoperto solo più tardi. Il Barcellona era interessato, ma ero molto giovane. Alla fine non è andata in porto".

Il talento di Tzolis era tuttavia indiscusso al PAOK, dove ha pure segnato 100 goal in 48 partite per una delle squadre giovanili. Non c’è da stupirsi che i dirigenti del club siano rimasti profondamente delusi quando hanno saputo che la famiglia di Tzolis era stata costretta a lasciare il Paese a causa della grave crisi finanziaria in Grecia. “Durante la crisi finanziaria, le cose non andavano bene per noi dal punto di vista lavorativo - spiega il padre di Tzolis - Ecco perché abbiamo deciso di trasferirci in Germania".

Christos ha dovuto adattarsi al nuovo ambiente, alla scuola e ai nuovi amici, ma soprattutto al calcio. In Germania ha giocato a un livello inferiore rispetto a quello a cui era abituato, nelle squadre giovanili di club meno prestigiosi come l’SV Alemannia o l’SC Rosenhöhe. Tuttavia, la nostalgia di casa ha avuto la meglio sulla famiglia Tzolis, che nel 2018 è tornata in patria.

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Lì il PAOK lo ha accolto a braccia aperte e, nella sua prima partita giovanile di ritorno in terra greca, Tzolis – che aveva iniziato a giocare a calcio come terzino destro – ha subito segnato una tripletta. Non aveva perso il suo tocco in Germania. Ha esordito in prima squadra contro l’Olympiacos alcuni anni dopo e, nella partita successiva, ha segnato il suo primo goal.

Nei playoff di Champions League, il diciannovenne Tzolis si è assicurato un posto da titolare con due goal e un assist contro il Besiktas. Dopo 57 presenze in prima squadra, ha spiccato il volo per la seconda volta. Questa volta la sua destinazione non era la Germania, ma l'Inghilterra.

Il Norwich City era pronto a battere il proprio record di trasferimento per strappare il talentuoso Tzolis al PAOK, alla fine costato al club undici milioni di euro. Per Tzolis la Premier League non ha funzionato. Anni dopo, lui stesso non se ne preoccupa più di tanto: “Cosa posso dire al riguardo? Basta guardare i miei minuti di gioco. Ora non posso che riderci sopra. Meno di 800 in un’intera stagione!”.

«A cinque partite dalla fine della stagione, il Norwich era già matematicamente retrocesso. Sai quanti minuti ho giocato in quelle cinque partite? Zero! Anche se avevano pagato un sacco di soldi per me. Sono ancora oggi il giocatore più costoso della storia del club. In Inghilterra ho imparato che il calcio può essere brutto. Al PAOK tutto andava sempre per il verso giusto".

È una lezione preziosa, afferma Tzolis, che nella stagione successiva viene ceduto in prestito agli olandesi del Twente. Ron Jans, l'allenatore, è "assolutamente entusiasta" del suo arrivo. La gioia dura poco: Tzolis è ancora alle prese con un infortunio al ginocchio e non riesce a scalzare Misidjan dalla formazione titolare.

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Spetta a Jans decidere: il Twente deve interrompere il prestito? Sì, pensa l’allenatore. “Abbiamo valutato le opzioni e vedevo che il ragazzo si stava un po’ spegnendo. Era stato infortunato e anche le sue successive apparizioni da sostituto erano state molto difficili. Anche l’aspetto umano è importante”, dichiarerà Jans a1Twente.

Questi sono gli anni più difficili della sua carriera. Ma Tzolis è sempre allegro, felice e cordiale. “È semplicemente la mia indole. Come calciatore hai una vita fantastica. Ho trasformato il mio hobby in una professione e ho realizzato quasi tutti i miei sogni in giovane età".

Un secondo periodo in prestito ha lo scopo di rimetterlo in carreggiata. Tzolis è tornato in Germania, questa volta al Fortuna Düsseldorf, squadra di Zweite Bundesliga. Con 22 goal (più 7 assist), si laurea capocannoniere ex aequo del campionato. La ferita più grande: la dolorosa mancata promozione. Il vantaggio di 3-0 contro il Bochum, in parte grazie a due assist di Tzolis, viene completamente sprecato nella partita di ritorno.

Il Fortuna ha poi esercitato l’opzione di acquisto prevista nel contratto di prestito di Tzolis, anche in seconda divisione non aveva alcuna possibilità di trattenere il greco. Tre giorni dopo Christos si è trasferito a Bruges, visto che il Club Brugge lo ha pagato 6,5 milioni di euro. E dopo sei mesi in Belgio, ha davvero trovato la propria dimensione.

Nell'anno solare 2025, Tzolis ha segnato 25 goal e fornito 23 assist. Con queste incredibili statistiche, è secondo solo a Mbappé, Kane, Haaland, Pavlidis e Olise. La squadra belga ha ricevuto offerte superiori ai 30 milioni di euro, tutte immediatamente respinte.

“Christos è uno che dimostra il suo valore settimana dopo settimana - afferma l’ex allenatore del Club Nicky Hayen - Non solo in termini di statistiche o di azioni pericolose. Anche la sua mentalità lo rende una risorsa enorme. Si integra molto bene nella squadra. Un professionista modello con cui vorresti lavorare ogni giorno".

I suoi genitori non potrebbero essere più d’accordo: “È determinato e tiene i piedi ben saldi per terra. È un ragazzo tranquillo che lavora sodo”, dice la madre del suo Golden Boy. E aggiunge subito: “E poi è schizzinoso a tavola!”.

Tzolis non può certo smentirlo: "L’estate scorsa, quando ero appena arrivato qui, siamo andati in ritiro nei Paesi Bassi. Ogni sera c’era lo tzatziki in tavola. Credo di essere stato l’unico a non mangiarlo. E tutti ridevano. Da allora hanno iniziato a chiamarmi 'Tzatziki'".

Anche la stampa belga sa tracciare un ritratto piuttosto azzeccato di “Tzatziki”: “È un ragazzo adorabile e simpatico, ma gli piace stare sotto i riflettori. Brillare in campo e ottenere riconoscimenti fuori dal campo”. Così, quando a gennaio Tzolis si è visto sfuggire la Scarpa d’Oro, era “assolutamente distrutto”.

“Sono deluso? Sì, lo sono. Perché, onestamente, non me lo aspettavo affatto" ha detto il greco dopo che Ardon Jashari si è aggiudicato il premio. In Belgio, i giornalisti parlano di un “enorme calo di forma”: “Da quando ha perso la Scarpa d’Oro, sta faticando mentalmente. Lo si vede non solo nelle sue prestazioni, ma anche sul suo volto”.

Ora, però, le statistiche e Tzolis sono tornati in sintonia. Con tre goal e due assist nelle ultime quattro partite di campionato, oltre a un goal nella partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, il momento di crisi sembra essere finito. A quanto pare, a Tzolis proprio non piacciono i momenti di calo.