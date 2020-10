Choupo-Moting al Bayern Monaco, ora è ufficiale: arriva in prestito fino al 2021

Eric Maxim Choupo-Moting lascia il PSG per vestire la maglia dei campioni d'Europa del Bayern Monaco in prestito fino al 2021.

Ancora una big d'Europa per Eric Maxim Choupo-Moting, che dopo aver vestito la maglia del per due anni lascia il capoluogo francese e torna in . Ufficiale il trasferimento in prestito al fino al 2021.

Questo il comunicato del club bavarese, che conferma la chiusura dell'operazione:

"Il ha ingaggiato Eric Maxim Choupo-Moting. L'attaccante 31enne, che ha giocato con il l'ultima stagione arrivando in finale di , è stato ingaggiato fino al 30 giugno 2021".

Prosegue dunque l'incredibile ascesa del giocatore nativo di Amburgo, cresciuto calcisticamente in fino al 2017 per poi trasferirsi prima in allo e poi in al PSG. Ora l'ultimo passo a 31 anni per vestire la casacca dei campioni d'Europa alle spalle di 'sua maestà' Lewandowski.