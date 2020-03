Chong, niente Inter: è pronto a rinnovare col Manchester United

Tahith Chong, a meno di ribaltoni, non andrà all'Inter. L'agente conferma: "Il Manchester United ha ideato un buon piano per lui: vuole restare".

Niente . E niente prestito al , soluzione di cui si era iniziato a parlare qualche giorno fa. Tahith Chong, a meno di ulteriori ribaltoni, è pronto a firmare il rinnovo del proprio contratto con il .

A confermarlo alla testata olandese 'ad.nl' è Erkan Alkan, agente della Stellar Group, società che cura gli interessi di Chong. Parole chiare: il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, appare ormai cosa fatta.

"C'è stato l'interesse di altri grandi club, abbiamo parlato con loro. Ma il Manchester United ha ideato un buon piano per Tahith. Lui vuole rimanere qui, nel club che lo ha preso dall' ".

Insomma, la possibilità di vedere Chong all'Inter appare destinata a rimanere tale. Una possibilità che si era fatta sempre più concreta, salvo arenarsi su un punto: la volontà di Chong di essere impiegato da Conte si scontrava con quella del club di cederlo in prestito in A per una stagione. Magari proprio al Verona nell'affare Kumbulla.

A Chong si era interessata anche la , prima che i bianconeri decidessero di non affondare il colpo. Lasciando, almeno in apparenza, la strada libera per l'Inter. Ma il giovanissimo olandese originario di Curaçao sembra ormai aver scelto: rimarrà a Manchester.