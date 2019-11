Chivas-Veracruz, il portiere Rodriguez segna dalla sua area di rigore

Antonio Rodríguez, portiere del Chivas Guadalajara, ha segnato con un rinvio direttamente dalla sua area, contro il Veracruz.

Oggi in si è assistito ad una scena che non si vede sicuramente spesso, per usare un eufemismo, sui campi da calcio. Durante la partita di MX tra Chivas Guadalajara e Veracruz,una rete è stata segnata direttamente dal portiere, nel 3-1 finale.

¡¿TE LO PERDISTE?! ⚽️ ¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE NUESTRO PORTERO @TONORODRIGUEZ1! 🔥 pic.twitter.com/OxUS1xgVbj — CHIVAS (@Chivas) 24 novembre 2019

Come si vede dal video, il portiere Antonio Rodríguez nei minuti finali, con il suo collega in proiezione offensiva e fuori dalla sua area, ha rilanciato in modo talmente potente da ingannare un difensore avversario con il rimbalzo e far terminare il pallone in fondo al sacco.

Si tratta del timbro finale, con il quale il Chivas ha vinto 3 a 1 contro il Veracruz. Di solito, al massimo, si vedono i portieri segnare su calcio d'angolo, quando si portano in area avversaria nei minuti finali, oppure segnare su rigore o punizione (come accadeva con Chilavert o Rogerio Ceni).

Oggi in Messico si è assistito ad una scena che non si vede sicuramente spesso, per usare un eufemismo, sui campi da calcio. Durante la partita di Liga MX tra Chivas Guadalajara e Veracruz,una rete è stata segnata direttamente dal portiere, nel 3-1 finale.