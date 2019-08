Chiriches e Defrel al Sassuolo, tutto fatto: oggi visite e firme sui contratti

Il Sassuolo piazza un doppio colpo importante. Arrivano Vlad Chiriches e Gregoire Defrel. Investimenti di un certo livello per i neroverdi.

Il è sicuramente la squadra protagonista, per ora, di questi ultimi giorni di calciomercato. Il club neroverde ha piazzato due colpi di prestigio, uno in arrivo dal e uno dalla . Stiamo parlando di Vlad Chiriches e Gregoire Defrel.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è tutto fatto per l'acquisto dei due rinforzi. Oggi saranno a Milano per le visite mediche e per firmare i rispettivi contratti. Poi potranno trasferirsi alla corte di Roberto De Zerbi e cominciare la nuova avventura con il Sassuolo.

Gregoire Defrel è stato al centro di una vera e propria battaglia di calciomercato. Il Sassuolo l'ha spuntata dopo che il francese è stato molto vicino anche a e . Alla fine i neroverdi hanno convinto la Roma con l'acquisto in prestito a 3 milioni di euro, con l'obbligo di riscatto fissato a 12 al verificarsi di determinate presenze con la maglia neroverde e di punti conquistati.

Non è ancora certa del tutto, invece, la formula che porterà Vlad Chiriches dal Napoli al Sassuolo. Potrebbe essere un altro prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo. La cifra totale dovrebbe aggirarsi circa sui 12 milioni di euro.