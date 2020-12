Chilavert scende in politica: si candida per la presidenza del Paraguay

José Luis Chilavert, portiere-bomber capace di segnare tre goal in una sola partita, si candida alla presidenza del Paraguay.

Dalla porta alla politica. José Luis Chilavert, storico portiere del col vizio del goal, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza del Paese.

L'ex estremo difensore, passato alla storia non solo per le sue doti tra i pali ma anche per essere stato il primo portiere a segnare su calcio di punizione, ha dato la notizia tramite il proprio account Twitter.

Chilavert correrà per la presidenza del Paraguay alle elezioni del 2023 col seguente motto: "Orgoglioso di essere paraguayano. Chila presidente".

Il progetto politico di Chilavert è quello di combattere la corruzione dilagante nel suo Paese e migliorare le condizioni di vita dei connazionali.

Chilavert è stato uno dei giocatori più famosi del Paraguay, dove ha vinto 12 titoli, oltre ad essere eletto per tre volte dalla FIFA come miglior portiere del mondo e aver vestito 74 volte la maglia della Nazionale.

In carriera Chilavert ha giocato anche in Europa con Real Saragozza e . Inoltre è stato il primo portiere a segnare tre goal nella stessa partita il 20 novembre 1999, quando il Velez sconfisse per 6-1 il Ferrocarril Oeste.

In totale ha siglato 62 goal, di cui ben 16 direttamente su calcio di punizione. Un record battuto solo recentemente dal brasiliano Rogerio Ceni.