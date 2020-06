Chilavert contro Maradona: "Non ha vinto nemmeno l'1% del palmares di Messi"

L'ex portiere paraguaiano incorona Lionel Messi e punge 'El Pibe de Oro': "Leo è il migliore del pianeta. Maradona mi ha mancato di rispetto".

In campo, oltre ad evitarli, i goal li segnava anche: José Luis Chilavert era un portiere goleador (62 marcature in carriera) che non ha mai avuto un ottimo rapporto con Diego Maradona, suo 'nemico' sportivo ai tempi del Velez Sarsfield quando l'argentino indossava la maglia del Boca Juniors.

Intervistato da 'Radio Rivadavia', Chilavert ha lanciato una pesante stoccata al 'Pibe de Oro' confrontando il suo palmares a quello di Lionel Messi, nonostante alla 'Pulce' manchi ancora l'affermazione in un Mondiale.

"Messi è senza dubbio il miglior giocatore del pianeta, gli argentini devono ringraziarlo per aver scelto l' (e non la , ndr): è un piacere guardarlo mentre gioca. Maradona non ha vinto nemmeno l'1% di quello che ha vinto Leo".

L'astio tra i due ha radici lontane e risale ad un match giocato in Argentina in cui l'estremo difensore paraguaiano andò a segno con un calcio di punizione.