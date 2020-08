Chievo-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale d'andata dei playoff di Serie B tra Chievo e Spezia: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CHIEVO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: sabato 8 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

I Playoff di Serie B entrano nel vivo con le semifinali dopo il primo turno superato dal Chievo, che ha battuto l' al termine di un match rocambolesco, chiuso solo ai tempi supplementari con ben tre calci di rigore falliti, due dai toscani.

I clivensi hanno chiuso la regular season al sesto posto in classifica grazie all'ultima vittoria contro il ; lo Spezia ha invece terminato la stagione al terzo posto davanti al Pordenone e inizia la sua avventura ai playoff direttamente in semifinale.

Altre squadre

Si gioca in una doppia sfida tra andata e ritorno, mentre nell'altra semifinale il Pordenone, che ha chiuso al quarto posto, dovrà affrontare la vincente di e .

La formazione ligure ha chiuso a 61 punti davanti a tutte le altre qualificate ai playoff e a sette lunghezze di distanza dal , promosso invece direttamente in virtù del secondo posto.

Tutto su Chievo-Spezia: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO CHIEVO-SPEZIA

Chievo-Spezia si gioca sabato 8 agosto 2020 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di : il fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

La partita tra Chievo e Spezia sarà trasmessa su DAZN, al sito www.dazn.com/it. DAZN, detiene infatti i diritti in esclusiva dell'intero campionato di Serie B.

Sarà possibile seguire Chievo-Spezia in diretta su DAZN: occorrerà registrarsi sul portale e sottoscrivere un abbonamento per poter poi vedere la partita. In alternativa, la sfida del Bentegodi potrà essere vista scaricando la relativa app su smart , smartphone, tablet, PS4 o XBox.

Un altro modo consiste nel collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Chievo-Spezia sarà raccontata anche tramite una diretta testuale su Goal: introduzione alla partita, formazioni e azioni salienti della semifinale d'andata dei playoff di Serie B.

Il Chievo ripropone l'undici che ha superato l'Empoli nel primo turno dei playoff con Djordjevic a guidare il reparto offensivo e la coppia Vignato-Garritano sugli esterni, a centrocampo la freschezza di Esposito accanto a Segre e Obi.

Tanti cambi per lo Spezia rispetto all'ultima giornata di campionato: tra i pali torna Scuffet, mentre in difesa si rivedono Terzi, Erlic e Ferrer. Acampora in cabina di regia, nel tridente avanzato Nzola è supportato da Ragusa e Gyasi.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Segre, Esposito, Obi; Vignato, Djordjevic, Garritano.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Bartolomei, Acampora, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi.