Il Chievo fonda la nuova squadra: chiunque può candidarsi, via alle selezioni

Sergio Pellissier, che ha creato il nuovo Chievo, e Allegretti, mister scelto, danno il vita alla squadra 2021/2022: selezioni l'8 e il 9 settembre.

Dopo aver fatto la storia del calcio italiano nell'ultimo ventennio, il Chievo è fallito. Dalle ceneri della squadra di Verona capace di battere le big e giocare in Europa in un tempi risicato, è nato l'FC Chievo 1929, fondato dalla sua più grande bandiera, Sergio Pellissier. Ora, l'ultima categoria del calcio italiano.

Il Chievo, infatti, riparte dalla Terza Categoria, in attesa di provare a combattere per essere riportare in Serie D, la serie dove di solito vengono iscritte le compagini che falliscono tra i professionisti. Niente da fare per ora, ma speranza viva. Come rinascere? Con le selezioni.

La squadra veneta, infatti, cerca nuovi giocatori per comporre l'organico che prenderà parte alla Terza Categoria, tanto da lanciare un messaggio chiaro sui social: ci saranno delle selezioni per scegliere la nuova squadra dell'FC Chievo 1929.

A condurle sarà il nuovo tecnico, scelto da Pellissier. Guida del Chievo sarà Riccardo Allegretti, noto ex centrocampista di gialloblù e Bari, da qualche anno tecnico, con ultima esperienza lo scorso anno nella Primavera del Monza:

"Mister Allegretti condurrà le selezioni per la formazione della Prima Squadra FC Chievo, Mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, dalle 16:30 alle 18:30 presso il Payanini Center di Verona. Vi aspettiamo numerosi".

Il post con cui l'OfficialfcChievo presenta la selezione, è chiamato 'Cerchiamo talenti', proprio a rappresentare la nascita di una nuova era, per scalare le serie del calcio italiano, con l'obiettivo di riattivare l'articolo 52, quelle sul titolo sportivo, e ridare alla società la Serie D.

Nessuno scherzo, nessun limite ai giocatori che potranno presentarsi e giocare in una squadra, oramai, nota e arcinota per chiunque sia nato negli ultimi decenni: il Chievo è stata la casa di Campioni del Mondo come Barzagli e Perrotta, di Marchegiani e Bierhoff, di Marazzina, Lupatelli, Cossato. Ora, può esserla anche di giovani in cerca di una svolta calcistica.