Chievo-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Chievo ospita la Sampdoria nel lunch match della 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Domenico Di Carlo ospita la di Marco Giampaolo nel lunch match della 37ª giornata di . I veneti, già retrocessi da tempo in Serie B, chiudono la classifica con 15 punti, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte e di una penalizzazione iniziale di 3 punti per il caso plusvalenze fittizie, i liguri sono noni a quota 49 punti, con un cammino di 14 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte.

Il polacco Mariusz Stepinski è il miglior marcatore fra i gialloblù con 6 reti segnate in 34 presenze, mentre Fabio Quagliarella è il capocannoniere dei blucerchiati e del campionato di Serie A grazie a 26 goal realizzati in 35 partite giocate. Il Chievo ha ottenuto un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 partite disputate, percorso simile anche per la Sampdoria, che ha rimediato 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-SAMPDORIA

Chievo-Sampdoria si giocherà domenica 19 maggio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di . Sarà il 28° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE CHIEVO-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Il lunch match Chievo-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti della piattaforma potranno vedere la gara su diversi dispositivi: ad esempio su pc, tablet e smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o collegando il proprio televisore di casa a un decoder Sky Q o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora servendosi di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, cosicché tifosi e appassionati 'su richiesta' potranno vedere la partita integrale o gli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-SAMPDORIA

Di Carlo ritrova a disposizione Dioussé dopo la squalifica, col senegalese pronto a rilevare lo squalificato Nicola Rigoni. In difesa a sinistra Barba è favorito su Jaroszynski, mentre al centro Bani si gioca con Andreolli il posto accanto a Cesar. Fra i pali sarà confermato il giovane Semper, così come Vignato sulla trequarti. Davanti, accanto a uno tra Stepinski o Meggiorini, potrebbe giocare Pellissier alla sua ultima partita al Bentegodi prima del ritiro.

Giampaolo proverà a recuperare gli infortunati Andersen e Murru, ok invece Barreto e Defrel. In attacco sarà Caprari a far coppia con il bomber Quagliarella. Sulla trequarti Ramirez è in vantaggio su Saponara, mentre a centrocampo potrebbe trovare ancora una volta spazio Vieira in regia. Dietro si rivedrà dal 1' Colley dopo il turno di stop, con il centrale gambiano che dovrebbe rilevare Ferrari accanto a Tonelli. Per la fascia destra c'è Bereszynski, a sinistra Tavares se non recupera Murru. Possibile avvicendamento tra i pali con Belec che insidia Audero.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj; Vignato; Stepinski, Pellissier.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Tavares; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.