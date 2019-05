Chievo-Sampdoria 0-0: Pellissier saluta il Bentegodi con un pareggio a reti bianche

Termina senza goal la gara del Bentegodi tra il Chievo e la Sampdoria: ultima partita davanti al proprio pubblico per Pellissier, celebrato in campo.

Pareggio a reti bianche tra il di Domenico Di Carlo e la di Marco Giampaolo nella 37esima giornata di , con la gara del Bentegodi che verrà ricordata soprattutto per essere stata l'ultima di Sergio Pellissier con la maglia del Chievo davanti al proprio pubblico.

Gara senza troppe emozioni tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Già retrocesso in Serie B, l'unico obiettivo del Chievo era quello di chiudere imbattuto l'ultima gara di Sergio Pellissier al Bentegodi e così è stato. Merito soprattutto di una difesa attenta e un Semper bravo a non farsi superare dai colpi a salve di Gabbiadini e Quagliarella.

L'occasione più importante nel corso del primo tempo la crea però il Chievo grazie a Leris. Battuto Rafael dopo aver superato Colley, il francese porta infatti in vantaggio i gialloblù al 10' salvo poi vedersi annullare la rete dal VAR per un'iniziale posizione di fuorigioco.

Costretto a giocare l'intera ripresa in dieci uomini dopo l'espulsione di Barba al 40' del primo tempo, il Chievo riesce a mantenere il risultato sullo 0-0 anche nella seconda frazione di gara sempre grazie a un eccellente Semper. L'estremo difensore si supera infatti su una conclusione a botta sicura di Defrel. Sampdoria che ci riprova poi poco più tardi, quando Quagliarella non riesce a trovare la porta su calcio di punizione per una questione di centimetri.

Il momento più emozionante della gara si consuma al 73', quando Di Carlo decide di sostiuire Pellissier, concedendo così una commovente passerella al capitano del Chievo che oggi ha giocato la sua ultima gara tra le mura amiche. Scortato fuori dal campo sia dai propri compagni che dai giocatori della Sampdoria, l'attaccante gialloblù saluta il proprio pubblico in lacrime.

IL TABELLINO

CHIEVO-SAMPDORIA 0-0

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris (48' Hetemaj), Diousse, Jaroszynski; Vignato (80' Kiyine); Pellissier (73' Pucciarelli), Stepinski.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares (81' Sau); Ekdal, Praet, Linetty (68' Jankto); Defrel; Quagliarella, Gabbiadini (62' Caprari).

ARBITRO: Aureliano

AMMONITI: Stepinski (C), Hetemaj (C), Pucciarelli (C)

ESPULSI: Barba (C)