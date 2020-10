Chievo-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chievo sfida la Salernitana nella 2ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHIEVO-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 ottobre 2020

3 ottobre 2020 Orario: 14.15

14.15 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Chievo di Alfredo Aglietti ospita in casa la Salernitana, guidata da Fabrizio Castori, nella 2ª giornata del campionato di Serie B. Le due formazioni sono appaiate con un punto in classifica. I veneti hanno pareggiato 0-0 a nel primo impegno stagionale, mentre sono stati eliminati ai calci di rigore in Coppa dal Catanzaro.

I campani, invece, hanno rimediato un pareggio casalingo contro la Reggina, prima di sconfiggere 3-0 il Südtirol in e qualificarsi al Terzo turno.

Nei 14 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B, 6 sono le vittorie del Chievo, 6 i pareggi e appena 2 le affermazioni dei granata.

Nella passata stagione la sfida del Bentegodi si chiuse con una vittoria per 2-0 dei Mussi. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHIEVO-SALERNITANA

Chievo-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di . La partita, che sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma alle ore 14.15.

La sfida Chievo-Salernitana, come l'intero campionato di Serie B, di cui detiene i diritti, sarà trasmessa in diretta da DAZN. I clienti potranno seguire la gara anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Naturalmente la partita Chievo-Salernitana potrà essere seguita dai clienti DAZN in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, inoltre, troveranno disponibili per la visione on demand gli highlights e l'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguire Chievo-Salernitana in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il sito avrete tutti gli aggiornamenti in diretta sulla sfida, dal calcio d'inizio fino alla sua conclusione.

Aglietti dovrebbe schierare i gialloblù con il 4-3-3. Manuel De Luca dovrebbe agire da centravanti in un tridente con Canotto e Giaccherini. In porta ci sarà Semper, davanti a lui una difesa a 4 con Mogos e Renzetti terzini, e Rigione e Leverbe centrali difensivi. In mezzo al campo i compiti di regia saranno affidati a Palmiero, con Garritano e Di Noia ai suoi lati come mezzali.

Castori si affiderà al 3-5-2. In porta ci sarà Belec, mentre Veseli, Aya e Gyomber dovrebbero formare la difesa a tre dei granata. A centrocampo Casasola e Curcio presidieranno le due fasce, con Di Tacchio playmaker e Kupisz e Cicerelli come mezzali. In attacco largo alla coppia composta dal centravanti Djuric e da Tutino.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Garritano, Palmiero, Di Noia; Canotto, De Luca, Giaccherini.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Gyomber; Casasola, Kupisz, Di Tacchio, Cicerelli, Curcio; Djuric, Tutino.