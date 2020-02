Chievo-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Chievo sfida la Salernitana nella 24ª giornata del Monday Night di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Michele Marcolini ospita la di Gian Piero Ventura nel Monday Night della 24ª giornata di Serie B. I veneti sono tredicesimi in classifica assieme all' a quota 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, i campani si trovano al 5° posto assieme al con 36 punti e un cammino di 10 vittorie, 6 pareggi e 7 k.o.

Nei 13 precedenti fra le due formazioni nel campionato di Serie B prevalgono i pareggi, 6, a fronte di 5 successi gialloblù e 2 affermazioni dei granata.

Il Chievo è reduce da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, la Salernitana invece ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Riccardo Meggiorini con 7 reti è il miglior marcatore del Chievo in Serie B, Djuric è invece il bomber della Salernitana con 8 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

CHIEVO-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chievo-Salernitana

Chievo-Salernitana Data: 17 febbraio 2020

17 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CHIEVO-SALERNITANA

Chievo-Salernitana si disputerà la sera di lunedì 17 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau della sezione di 1, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 14° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta il Monday Night Chievo-Salernitana. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il posticipo Chievo-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Marcolini si affiderà al 4-3-1-2. Sulla trequarti l'esperto Giaccherini potrebbe spuntarla sul giovane talento Vignato per sostenere le due punte, che saranno Meggiorini e Djordjevic. A centrocampo Salvatore Esposito in cabina di regia, con Segre e Garritano mezzali. Fra i pali agirà il giovane Semper, davanti a lui nella difesa a quattro Leverbe e Cesar saranno i due centrali, con Dickmann e Renzetti terzini. Indisponibili Colley, Ivan, Di Noia, Rovaglia, Cavar e Zuelli.

Classico 3-5-2 invece per Gian Piero Ventura. L'ex Ct dell' si affiderà fra i pali a Micai, con Aya, Migliorini e Jaroszynski che dovrebbero comporre la difesa a tre. Squalificato Walter López, sulle due fasce dovrebbero agire Cicerelli a destra e l'ex Kiyine a sinistra, mentre Dcziczek sarà il playmaker, con Akpa Akpro e Maistro mezzali. Il tandem d'attacco, infine, vedrà Giannetti in coppia con Djuric. Out per infortunio Heurtaux, Mantovani, Russo e Cerci.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Sa. Esposito, Garritano; Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dcziczek, Maistro, Kiyine; Djuric, Giannetti.