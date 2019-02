Chievo-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Chievo ospita la Roma nel secondo anticipo della 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Chievo di Domenico Di Carlo ospita la Roma di Eusebio Di Francesco nell'anticipo del venerdì della 23ª giornata di Serie A. I veneti sono ultimi in classifica con 9 punti, hanno scontato una penalizzazione iniziale di 3 punti e hanno fatto un cammino con una vittoria, 9 pareggi e 12 sconfitte, i capitolini sono quinti assieme ad Atalanta e Lazio con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

L'attaccante polacco Mariusz Stepinski è il miglior marcatore fra i gialloblù con 6 goal in 21 presenze, mentre 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 7 reti in 14 partite giocate. Il Chievo è reduce da 2 sconfitte consecutive e un pareggio, la Roma ha collezionato invece una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-ROMA

Chievo-Roma si giocherà venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Sarà il 34° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CHIEVO-ROMA IN TV E STREAMING

La partita Chievo-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-ROMA

Di Carlo ha ancora infortunati Andreolli e Tomovic in difesa e Pellissier in attacco, ma potrebbe ritrovare Depaoli sulla fascia destra. La formazione che sfiderà la Roma ricalcherà quella che ha pareggiato contro l'Empoli: dovrebbe essere ancora 3-4-1-2. In difesa, davanti a Sorrentino, dovrebbero agire Bani, Rossettini e Barba. Sulle fasce Kyine e Jaroszynski, con Hetemaj e Nicola Rigoni interni: ma occhio al possibile utilizzo di Doiusse come regista in un 4-3-1-2. In attacco toccherà ancora a Giaccherini muoversi sulla trequarti dietro la coppia d'attacco che vedrà uno tra Djordjevic e Meggiorini affiancare Stepinski..

Di Francesco dovrà fare i conti con l'assenza a centrocampo di Lorenzo Pellegrini, squalificato, e saranno ancora out per infortunio anche i vari Juan Jesus, Perotti e Under. In difesa Karsdorp è favorito per il ruolo di terzino destro, mentre in mediana torneranno Nzonzi e Cristante dopo la squalifica, con possibile riposo per De Rossi in vista della Champions. Il terzetto di trequartisti sarà composto da Schick (in vantaggio su Kluivert), Zaniolo ed El Shaarawy, a supporto dell'unica punta Dzeko. Panchina per Florenzi, qualche problema per Manolas, ma il greco dovrebbe essere regolarmente in campo.

CHIEVO (3-4-1-2): Sorrentino: Bani, Rossettini, Barba; Kyine, N. Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Schick, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.