Chievo non ammesso alla Serie B: il club veneto annuncia ricorso

Comunicato Ufficiale: in merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla https://t.co/1slxeDrXzX.C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22 pic.twitter.com/HTKz2RXw4e