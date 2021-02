Chievo-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chievo sfida il Monza nel big match della 24ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHIEVO-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chievo-Monza

Chievo-Monza Data: 20 febbraio 2021

20 febbraio 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Chievo di Alfredo Aglietti ospita il Monza di Cristian Brocchi nel big match della 24ª giornata del campionato di Serie B. I veneti e i brianzoli sono appaiati al Cittadella al 2° posto in classifica con 39 punti e 5 lunghezze di ritardo dall'Empoli capolista: di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte il cammino di entrambe le formazioni.

Nei 9 precedenti giocati in Serie B dalle due squadre, il Chievo è in leggero vantaggio con un bilancio di 4 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. I Mussi sono reduci da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare, i biancorossi, invece, hanno collezionato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle precedenti 4 giornate.

Luca Garritano, Francesco Margiotta e Manuel De Luca sono i migliori marcatori del Chievo con 4 goal ciascuno, mentre Kevin-Prince Boateng e Dany Mota, autori di 5 goal, sono i giocatori più prolifici del Monza. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHIEVO-MONZA

Chievo-Monza si disputerà il pomeriggio di sabato 20 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 10ª fra le due formazioni in Serie B, è previsto per le ore 16.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere Chievo-Monza in diretta streaming. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o, ancora, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Chievo-Monza sarà curata da Dario Mastroianni.

La partita Chievo-Monza potrà essere vista in diretta streaming, mediante DAZN, anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nella prima ipotesi occorrerà preoccuparsi precedentemente di scaricare la app disponibile per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare il match dal palinsesto. Nella seconda, invece, sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Con Goal avrete la possibilità di seguire il big match di Serie B, Chievo-Monza, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale, infatti, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Aglietti punterà sul consueto 4-4-2 dei Mussi. In attacco tandem composto da Djordjevic e Margiotta, in vantaggio rispettivamente su Manuel De Luca e Fabbro. Sulle due fasce agiranno Garritano a destra e Ciciretti (favorito su Bertagnoli) a sinistra, con Obi e Palmiero (in vantaggio su Viviani) come interni. In difesa, davanti al portiere Semper, Mogos e Cotali agiranno da terzini, con Rigione e il francese Leverbe a formare la coppia centrale.

Brocchi perde Boateng per problemi fisici ma recupera Carlos Augusto a sinistra. In porta giocherà Di Gregorio, mentre la difesa vedrà il brasiliano riprendere il suo posto da titolare a sinistra, con Donati a destra e in mezzo Bellusci e Bettella centrali. A centrocampo la regia sarà affidata a Scozzarella, che sarà affiancato dalle due mezzali Frattesi e Barillà. Assoluta bagarre, infine, in attacco: la grande sorpresa potrebbe essere costituita dall'impiego dal 1' nel ruolo di centravanti di Balotelli, annunciato in forma sempre migliore, con D'Alessandro a destra Dany Mota a sinistra. Diaw e Gytkjaer costituiscono le due alternative a SuperMario.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero, Ciciretti; Djordjevic, Margiotta.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; D'Alessandro, Balotelli, Dany Mota.