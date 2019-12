Chievo-Juve Stabia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Chievo sfida la Juve Stabia nell'anticipo della 16ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Michele Marcolini sfida in casa la Stabia di Fabio Caserta nell'anticipo della 16ª giornata di Serie B. I veneti sono quarti in classifica con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, i campani si trovano al 17° posto a quota 14 assieme al , con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.

Le due formazioni si affrontano per la prima volta nel campionato di Serie B. Il Chievo è reduce da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre la Juve Stabia ha collezionato un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Gli attaccanti Riccardo Meggiorini e Filip Djordjevic sono i migliori marcatori del Chievo con 4 goal realizzati a testa, Luigi Canotto è invece il bomber delle vespe sempre con 4 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHIEVO-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO CHIEVO-JUVE STABIA

Chievo-Juve Stabia si disputerà la sera di venerdì 13 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo, è previsto per le ore 21.00. Sarà il primo confronto assoluto fra le due squadre nel campionato di Serie B.

L'anticipo Chievo-Juve Stabia sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox(Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà coadiuvato con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Chievo-Juve Stabia sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire l'anticipo della 16ª giornata di Serie B, Chievo-Juve Stabia, in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Vista la pesante assenza di Cesar in difesa, davanti a Semper Marcolini potrebbe confermare la coppia centrale composta da Rigione e Vaisanen, con Cotali e Dickmann ad agire da esterni bassi. A centrocampo non saranno disponibili Garritano e Giaccherini: il primo è squalificato, il secondo infortunato. Nella linea a tre agiranno dunque Di Noia da playmaker e Obi e Segre come mezzali. Sulla trequarti libertà di azione per il baby talento Vignato, che sosterrà le due punte Meggiorini e Céter. Out Djordjevic, ancora alle prese con il suo infortunio.

Caserta punterà sul 4-3-3. Al centro del tridente d'attacco, orfano dell'infortunato Karamoko Cissé, Forte sarà il centravanti, con Del Sole e Bifulco esterni offensivi. In mediana la regia sarà affidata a Calò, mentre ai suoi lati ci saranno Mallamo e Di Gennaro ad agire da mezzali. Indisponibili Mastalli e Calvano, entrambi infortunati. Fra i pali Branduani insidia Russo, mentre in difesa, indisponibili Tonucci e Allievi, Troest e Fazio formeranno la coppia centrale, con Vitiello e Giacomo Ricci terzini.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Cotali, Rigione, Vaisanen, Dickmann; Obi, Di Noia, Segre; Vignato; Meggiorni, Céter.



JUVE STABIA (4-3-3): Russo, Vitiello, Troest, Fazio, G. Ricci; Mallamo, Calò, Di Gennaro; Del Sole, Forte, Bifulco.