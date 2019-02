Chievo-Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Chievo sfida il Genoa nella 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Chievo di Domenico Di Carlo affronta il Genoa di Cesare Prandelli nella 25ª giornata di Serie A . Per i Mussi volanti, ultimi in classifica con 9 punti e penalizzati di 3 punti, la situazione è critica, e serve disperatamente una vittoria per tenere acceso un lumicino di speranza, mentre i liguri sono tredicesimi con 28 punti e un cammino di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra i gialloblù l'attaccante polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico con 6 goal in 23 presenze, mentre fra i rossoblù Christian Kouamé è il miglior marcatore fra i giocatori attualmente in rosa con 4 reti realizzate in 24 partite, ma il polacco Krzysztof Piatek, ceduto al Milan a gennaio, resta il capocannoniere stagionale della squadra con 13 centri in 19 gare. Il Chievo è reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, il Genoa ha ottenuto invece 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-GENOA

Chievo-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 24 febbraio 2019 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, con fischio d'inizio previsto per le ore 15.00. Per le due formazioni sarà il 22° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE CHIEVO-GENOA IN TV E STREAMING

La partita Chievo-Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone collegandosi alla piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI CHIEVO-GENOA

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Kiyine; Stepinski, Meggiorini.

GENOA (4-3-1-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolón; Bessa; Sanabria, Kouamé.