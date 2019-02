Chievo-Genoa 0-0: Poche emozioni e nessun goal al Bentegodi

Si è chiusa sullo 0-0 la sfida che ha visto protagoniste Chievo e Genoa. Poche emozioni al Bentegodi, qualche sussulto solo nel finale.

Si è chiusa senza vincitori e vinti la sfida che ha visto protagoniste Chievo e Genoa. La contesa si è infatti chiusa con uno 0-0 che regala alle due squadre un punto che di fatto cambia di poco la loro classifica.

Inizio molto lento al Bentegodi, dove i ritmi per tutto il primo tempo hanno stentato a decollare. I liguri, chiamati a bissare il successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Lazio, hanno dato l’impressione di entrare in campo senza quella giusta cattiveria che avrebbe potuto consentire loro di far valere il maggior tasso tecnico. A farsi preferire, nei primi 45’ sono stati quindi i padroni di casa. Il Chievo infatti, pur senza creare particolari pericoli, è parso meno compassato e più deciso nel tentare quell’affondo che avrebbe potuto portare al goal del vantaggio.

Lo 0-0 con il quale si è chiusa la prima frazione di gioco ha quindi fedelmente rispecchiato quanto visto fino a quel momento in campo, ovvero una partita non certamente indimenticabile.

La ripresa è leggermente più frizzante. Prandelli ridisegna il Genoa inserendo dopo pochi minuti Lazovic per Lerager e la manovra rossoblù guadagna in velocità. A differenza di quanto accaduto nel primo tempo, gli ospiti riescono ad avvicinarsi con maggiore costanza dalle parti di Sorrentino, creando però una sola vera palla goal con Kouamé sugli sviluppi di un corner.

Anche l’ingresso di Pandev cambia di poco le cose, anche se il finale regala qualche sussulto. Il risultato non si schioda dallo 0-0 iniziale fino al triplice fischio e la cosa non sorprende per quanto si è visto.

IL TABELLINO

CHIEVO-GENOA 0-0

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Schelotto 6, Bani 6,5, Barba 6, Jaroszynski 5,5; Leris 6 (93’ Piazon sv), N. Rigoni 5,5 (75’ Djordjevic 6), Hetemaj 6; Kiyine 6,5 (59’ Diousse 6); Stepinski 5, Meggiorini 5,5.

GENOA (4-3-1-2): I. Radu 6,5; Biraschi 5,5, Romero 6, Zukanovic 5,5, Criscito 6,5; Lerager 5,5 (57’ Lazovic 6,5), Radovanovic 6, Rolón 6 (65’ Veloso 6); Bessa 6,5; Sanabria 5 (75’ Pandev 6), Kouamé 5,5.

ARBITRO: Volpi

AMMONITI: Lerager (G), Kiyine (C), Hetemaj (C), Kouamé (G)

ESPULSI: nessuno