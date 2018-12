Chievo-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Chievo ospita il Frosinone nella 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Chievo di Domenico Di Carlo ospita il Frosinone di Marco Baroni nella sfida salvezza della 19ª giornata di Serie A. I veneti sono ultimi in classifica con 5 punti, ma hanno dovuto scontare una penalizzazione iniziale di 3 punti e hanno fatto un cammino con 8 pareggi e 10 sconfitte, i ciociari sono penultimi a quota 10 con una vittoria, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Il polacco Mariusz Stepinski è il miglior marcatore fra i Mussi con 4 goal in 17 presenze, mentre Camillo Ciano è il giocatore più prolifico dei Canarini con 4 reti in 16 partite giocate. Il Chievo ha collezionato 2 pareggi e una sconfitta con la Sampdoria nelle ultime 3 giornate, percorso molto simile al Frosinone, che dopo una sconfitta con il Sassuolo in casa ha ottenuto 2 pareggi consecutivi con Udinese e Milan.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-FROSINONE

Chievo-Frosinone si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Sarà il 3° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CHIEVO-FROSINONE IN TV E STREAMING

La partita Chievo-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (255 del satellite, 386 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-FROSINONE

Di Carlo dovrebbe passare al 4-3-1-2 dopo il ko con la Sampdoria. Sulle fasce agiranno Depaoli a destra e Barba a sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Rigoni, Hetemaj e Radovanovic. In attacco Stepinski e Meggiorini si contendono il posto accanto a Pellissier. Torna Giaccherini sulla trequarti.

Baroni potrebbe dar fiducia in difesa a Krajnc, in vantaggio su Capuano non al meglio. Sulle corsie laterali nel 3-5-2 agiranno Zampano e Beghetto, mentre in mezzo potrebbe essere Cassata ad affiancare Chibsah e Maiello. Davanti Pinamonti è in vantaggio su Ciofani per affiancare Ciano.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Hetemaj, Radovanovic; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.