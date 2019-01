Chievo-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Chievo ospita la Fiorentina nel lunch match della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Chievo di Domenico Di Carlo ospita la Fiorentina di Stefano Pioli nel lunch match della 21ª giornata di Serie A . I Mussi sono ultimi in classifica con 8 punti, ma hanno scontato una penalizzazione iniziale di 3 punti e fatto un cammino con una vittoria, 8 pareggi e 11 sconfitte, i toscani sono decimi assieme al Torino a quota 27 con 6 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte.

L'attaccante polacco Mariusz Stepinski è il miglior marcatore dei gialloblù con 4 goal in 19 presenze, mentre il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico fra i viola con 6 reti in 18 partite giocate. Il Chievo è reduce da 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la Fiorentina ha rimediato invece ha collezionato una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-FIORENTINA

Chievo-Fiorentina si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Sarà il 30° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CHIEVO-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La partita Chievo-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-FIORENTINA

Di Carlo senza Cacciatore in difesa, Obi a centrocampo e Pucciarelli in attacco, oltre al portiere Seculin e agli squalificati Bani e Kiyine. Il tecnico di Cassino dovrebbe puntare su un 4-3-1-2 con Depaoli e Barba terzini, in mediana spazio a Rigoni, davanti Stepinski favorito su Meggiorini per far coppia con Pellissier.

Doppia assenza per squalifica per Pioli, che non avrà a disposizione né Biraghi a sinistra, né Edimilson Fernandes in mezzo al campo. Sulla sinistra spazio ad Hancko dal 1', mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Benassi con Gerson e Veretout. In attacco il tridente offensivo vedrà Chiesa e Muriel ai lati di Simeone.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Barba; Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Stepinski.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel.