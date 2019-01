Chievo-Fiorentina 3-4: Goal e spettacolo al Bentegodi, Chiesa la decide nel finale

La Fiorentina strappa i tre punti in un finale infuocato sul campo del Chievo: doppietta di Chiesa, segnano anche Muriel e Benassi.

La Fiorentina soffre sul campo del Chievo ma strappa i tre punti in inferiorità numerica. Decisiva la doppietta di Federico Chiesa in un finale rocambolesco, la squadra viola si avvicina alla zona che vale l'Europa.

Il match si mette subito bene per la squadra di Pioli, che dopo quattro minuti è già in vantaggio: buco di Depaoli sul filtrante dell'esordiente Hancko e Muriel ne approfitta con un preciso sinistro sotto la traversa, notevole impatto del colombiano con la nuova maglia. La reazione avversaria arriva con Stepinski, che scheggia il palo con una conclusione dal limite.

I padroni di casa spingono ancora e alzano il pressing sul rinvio di Lafont, che sul disimpegno dal fondo regala la palla a Giaccherini: l'attaccante italiano insacca il più comodo dei goal, ma l'arbitro annulla dopo aver consultato il VAR, che grazia il portiere francese. Pellissier viene infatti pescato con un piede sulla linea dell'area di rigore con la palla ancora all'interno dalla stessa area sul rinvio dal fondo.

Pochi minuti dopo ancora grandi proteste da parte degli uomini di Di Carlo, che reclamano un calcio di rigore per un contatto in area viola su Pellissier: l'arbitro in questo caso non consulta il VAR e lascia giocare. Sul ribaltamento di fronte arriva la beffa firmata Benassi: il centrocampista trova un destro di prima spettacolare a scavalcare Sorrentino, la palla si insacca sotto l'incrocio e la Fiorentina raddoppia.

La reazione del Chievo si concretizza però prima dell'intervallo sull'asse Depaoli-Stepinski: perfetto il cross del terzino per la testa del centravanti polacco, che brucia i due centrali viola e accorcia le distanze.

Nella ripresa la Fiorentina parte ancora forte e crea molto, ma spreca nell'ultimo passaggio: Muriel ha la grande occasione della doppietta personale in contropiede, ma il colombiano questa volta sciupa tutto con un tentativo di pallonetto sul fondo.

Arriva allora la punizione per la squadra di Pioli, il Chievo trova al 59' l'episodio della svolta: sugli sviluppi di un calcio piazzato una conclusione ravvicinata viene fermata dalla 'parata' di Benassi sulla linea. Cartellino rosso per il giocatore viola e calcio di rigore per Pellissier, che trasforma il pareggio.

La Fiorentina non ci sta e prova ad alzare il proprio baricentro nonostante l'inferiorità numerica: Chiesa accelera verso il centro e di sinistro incrocia sulla traversa, dall'altra parte il Chievo si rende pericoloso quando fraseggia con i tre uomini offensivi.

Nel migliore momento della squadra di casa arriva lo strappo dello stesso Chiesa, che prende il fondo e trova una conclusione perfetta da posizione defilata. Una giocata da campione per il talento viola, che porta in vantaggio i suoi in inferiorità numerica. Poco dopo Muriel colpisce un palo con una bella soluzione al volo di destro, ma il finale resta infuocato.

All'83' Gerson tocca con un braccio la palla nella propria area e l'arbitro assegna un altro rigore al Chievo: questa volta Lafont para però la conclusione di Pellissier con un grande guizzo e pochi minuti dopo Chiesa chiude ancora i giochi sotto porta finalizzando una perfetta ripartenza.

Gara finita? Assolutamente no: Depaoli prende ancora il fondo e mette a centro area l'ennesimo cross perfetto, sul quale si avventa Djordjevic con un perentorio colpo di testa all'angolino. Nel recupero la formazione ospite alza il muro e resiste al pressing, portando a casa tre punti d'oro.

I GOAL

4’ MURIEL 0-1 – L'azione si sviluppa al limite dell'area con l'assist dell'esordiente Hancko: Depaoli buca clamorosamente il pallone e lascia il corridoio a Muriel, che insacca sotto la traversa sul primo palo con un preciso piatto sinistro.

26' BENASSI 0-2 - Il centrocampista italiano raccoglie un cross basso dalla destra e di prima trova una spettacolare traiettoria sotto l'incrocio sul palo lontano.

38' STEPINSKI 1-2 - Cross disegnato di Depaoli dalla destra, Stepinksi sovrasta nel gioco aereo i due difensori centrali avversari e di testa insacca alle spalle di Lafont.

59' PELLISSIER RIG. 2-2 - Mischia in area con il tocco di mano di Benassi sulla linea: dal dischetto Pellissier conclude forte e angolato alla sinistra di Lafont, che tocca il pallone ma non evita il goal.

79' CHIESA 2-3 - Chiesa brucia la difesa del Chievo in profondità e dal fondo chiude un destro a giro perfetto sul secondo palo.

87' CHIESA 2-4 - Ripartenza da manuale della Fiorentina ancora una volta con Gerson, che fornisce il perfetto assist a Chiesa, bravo a finalizzare sotto porta con un ottimo controllo e una conclusione secca vicina al palo.

89' DJORDJEVIC 3-4 - Altro gran cross di Depaoli nel cuore dell'area viola, Djordjevic sovrasta Pezzella e di testa incrocia sul palo lontano, lasciando immobile Lafont.

IL TABELLINO

CHIEVO–FIORENTINA 3-4

Marcatori : 4' Muriel (F), 26' Benassi (F), 38' Stepinski (C), 59' Pellissier rig. (C), 79' Chiesa (F), 86' Chiesa (F), 89' Djordjevic (C)

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic (30' Cesar), Rossettini, Jaroszynski; Leris (70' Barba), N. Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Stepinski (78' Djordjevic).

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini (80' Ceccherini), Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard (46' Gerson), Veretout; Chiesa, Simeone (61' Dabo), Muriel.

Arbitro : Chiffi

Ammoniti: Sorrentino, Giaccherini, Benassi, Rigoni

Espulsi : Benassi